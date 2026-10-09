Victor Montagliani ne sera pas candidat à la présidence de la FIFA en 2027. Le patron de la Concacaf renonce à affronter Gianni Infantino, ouvrant la voie à la réélection du Valaisan.

Le principal rival de Gianni Infantino ne se présente pas

Le principal rival de Gianni Infantino ne se présente pas

AFP

Victor Montagliani, le président de la Concacaf présenté comme le principal concurrent potentiel pour succéder à Gianni Infantino à la tête de la FIFA, n'a pas l'intention de se porter candidat face à celui-ci, selon plusieurs médias jeudi.

L'homme d'affaires canadien a fait savoir qu'il préfère briguer un nouveau mandat comme président de l'instance du football pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes (Concacaf), selon ESPN, la BBC ou encore The Guardian, qui citent des sources anonymes.

Le nom de ce proche d'Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, avait été avancé comme principal espoir pour déboulonner en mars 2027 Gianni Infantino, à la tête de la FIFA depuis dix ans et qui a suscité une levée de boucliers avec son projet avorté de création d'une société commerciale ouvrant la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Un allié, avant de prendre ses distances

Enfant d'immigrés italiens comme Infantino, Victor Montagliani a longtemps été considéré comme un allié du patron de la FIFA avant de prendre ses distances.

Avec sa décision de ne pas se présenter, il laisse Infantino en très bonne posture pour sa réélection: aucun adversaire de poids ne se dessine pour l'empêcher de décrocher un quatrième mandat malgré l'opposition résolue de l'UEFA, de la Concacaf et de la fédération Asiatique AFC.

À ce jour, seul l'ancien international suisse Ramon Vega a annoncé son intention de se présenter. Le temps presse: la date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre.

Président de la Concacaf depuis 2016, Victor Montagliani a contribué à stabiliser cette confédération après que ses deux prédécesseurs ont été emportés par des scandales de corruption.

Il est également l'un des huit vice-présidents de la FIFA et a été nommé en septembre 2017 président du Conseil d'administration de FIFA Ticketing AG, la filiale gérant la vente des billets de la Coupe du monde.

«C'est notre candidat idéal. Il coche toutes les cases. Il n'est pas Européen, il peut séduire pas mal de monde. Il a fait beaucoup pour le développement du foot féminin notamment», avait confié il y a plusieurs semaines à l'AFP une source proche de l'UEFA.