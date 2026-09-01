Le jeune Lausannois Ilija Despotovic signe bel et bien au Red Star
Le jeune Lausannois Ilija Despotovic signe au Red Star, en Ligue 2. Il avait quitté le LS après une «démission» il y a quelques semaines, provoquant un petit séisme dans le football romand.
Publié: 09:20 heures
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Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
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Ilija Despotovic sous ses nouvelles couleurs. Le jeune attaquant vaudois a signé au Red Star.
Photo: @redstarfc
Blick Sport
Après sa «démission» choc du Lausanne-Sport, Ilija Despotovic a défrayé la chronique. Le jeune Vaudois a provoqué de sacrés remous dans le monde du football suisse et a fâché ses ex-dirigeants. La suite du «feuilleton Despotovic» pourrait se dérouler devant la justice, puisque le LS disait se «réserve[r] le droit d'entreprendre toute démarche juridique pour faire valoir ses intérêts».
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La suite de la carrière du jeune attaquant de 18 ans, elle, s'écrira à Saint-Ouen, au nord de Paris. Ilija Despotovic a signé avec le Red Star, pensionnaire de Ligue 2. «Ilija, Bauer est désormais ta maison!», écrit le club audonien dans un communiqué, en référence à son stade si particulier. Il portera le No 9 avec le Red Star et rejoint Théo Magnin, ancien Servettien.