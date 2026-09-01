Le jeune Lausannois Ilija Despotovic signe au Red Star, en Ligue 2. Il avait quitté le LS après une «démission» il y a quelques semaines, provoquant un petit séisme dans le football romand.

Blick Sport

Après sa «démission» choc du Lausanne-Sport, Ilija Despotovic a défrayé la chronique. Le jeune Vaudois a provoqué de sacrés remous dans le monde du football suisse et a fâché ses ex-dirigeants. La suite du «feuilleton Despotovic» pourrait se dérouler devant la justice, puisque le LS disait se «réserve[r] le droit d'entreprendre toute démarche juridique pour faire valoir ses intérêts».

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La suite de la carrière du jeune attaquant de 18 ans, elle, s'écrira à Saint-Ouen, au nord de Paris. Ilija Despotovic a signé avec le Red Star, pensionnaire de Ligue 2. «Ilija, Bauer est désormais ta maison!», écrit le club audonien dans un communiqué, en référence à son stade si particulier. Il portera le No 9 avec le Red Star et rejoint Théo Magnin, ancien Servettien.