Stupeur au Lausanne-Sport: l'attaquant Ilija Despotovic, 18 ans, courtisé à l'étranger, a «démissionné» du club ce vendredi juste avant un match de Coupe de Suisse, malgré un contrat valable jusqu'en 2029. Une démarche rare, qui pourrait avoir des suites juridiques.

Blick Sport

Un communiqué plutôt inhabituel a été diffusé ce vendredi, à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre entre Lausanne et Kosova Neuchâtel en Coupe de Suisse. Le club vaudois a en effet annoncé la... démission de l'un de ses joueurs, ce qui est très rare dans le monde du football. Il s'agit de l'un de ses plus sûrs talents, le jeune attaquant Ilija Despotovic, âgé de 18 ans et entré en jeu deux fois cette saison en Super League.

Convoqué pour jouer contre Kosova Neuchâtel ce vendredi, l'attaquant a «choisi de quitter le club avant ce qui aurait pu constituer sa troisième apparition avec la première équipe cette saison, après ses entrées en jeu face au FC Bâle et aux Young Boys. Cette troisième apparition aurait modifié les conditions dans lesquelles il pouvait quitter le club», selon les termes du Lausanne-Sport, qui utilise le terme, soigneusement choisi, de «démission».

Il est (était) sous contrat jusqu'en 2029

Ilija Despotovic est, ou était, en effet sous contrat, lui qui a prolongé en mars de cette année jusqu'au mois de juin 2029. Le Lausanne-Sport ne parle pas de «rupture de contrat», mais bien de «démission» dont il «prend acte» et se «réserve le droit d'entreprendre toute démarche juridique pour faire valoir ses intérêts».

«Formé au FC Lausanne-Sport, Ilija Despotovic a effectué l’ensemble de son parcours au sein de l’Académie. Le club l’a également accompagné dans sa formation professionnelle, avec un apprentissage d’employé de commerce AFP réalisé au sein de ses bureaux», rappelle le club vaudois, visiblement très amer de cette décision.

Courtisé par plusieurs clubs européens, notamment en France, Ilija Despotovic, international suisse M18, a donc choisi cette voie pour se retrouver libre. La stratégie de ses conseillers aura-t-elle une suite juridique? La réponse sera passionnante à observer.