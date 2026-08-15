Thomas Freiburghaus Journaliste

Rappel des faits: À quelques minutes du coup d’envoi du premier tour de Coupe de Suisse du Lausanne-Sport, le club annonce avoir «reçu la démission avec effet immédiat de son attaquant Ilija Despotovic». Une affaire inédite, contrariante pour Lausanne, qui a formé et accompagné dans sa formation professionnelle le jeune joueur de 18 ans. À 3h30 d’une «troisième apparition [qui] aurait modifié les conditions dans lesquelles il pouvait quitter le club», l’attaquant aux 11 minutes (deux entrées en jeu) avec le LS a choisi de partir, choquant son club de toujours.

Après le temps de la stupeur, le CEO Vincent Steinmann réagit à cette affaire inédite, quelques minutes après la facile victoire des siens face au FC Kosova Neuchâtel (6-0).

Vincent Steinmann, que se serait-il passé avec le contrat d’Ilija Despotovic s’il avait joué cette partie?

Il n’aurait pas pu se départir du club comme il l’a fait. Il y avait peut-être un angle de tir qu’ils ont choisi d’activer. Mais pas sûr que ce soit le bon, il y aura des conditions juridiques dont il ne pourra pas forcément se départir. Ce sont des choses qui se discuteront entre avocats.

Vous parlez de suites juridiques. Qu’est-ce que cela signifie?

C’est comme toujours dans un contrat, tu peux interpréter certaines choses d’une manière ou d’une autre, en fonction de quand, quoi, comment. Ça va être discuté.

Cette «démission», comme vous la nommez, c’est quelque chose d’inédit dans le football, non?

C’est la première fois que je vis ça. Mais il a effectivement démissionné. Il est arrivé devant le coach, il a dit «Voilà, je ne serai pas là ce soir, je quitte le club, c’est ma démission». 3h30 avant le match… Ce n’est pas un gag, c’est véridique.

Pour quel projet quitte-t-il son club de toujours?

Les dires portent vers le Red Star, qui n’est pas réputé pour être un club formateur, au cœur d’une des régions qui fournit le plus de footballeurs au monde. Il y a des projets qui peuvent être compréhensibles, celui-là ne l’est pas. On est juste dans un deal d’agent qui a besoin de se faire mousser. Ça aurait pu être la Grèce, l’Arabie saoudite ou n’importe où. Tout l’été, il était annoncé aux quatre coins de l’Europe par certains, donc on avait bien compris. Dans la forme et dans le fond, il n’y a rien qui va. Ça n’a aucun sens.

C’est une déception pour le LS de voir un jeune prometteur partir ainsi?

Oui, évidemment. Dans son développement, Ilija avait un statut particulier, on l’avait engagé en tant qu’apprenti. On s’en occupe beaucoup, c’est notre rôle. Et il a été identifié avec un certain talent. On ne va pas se le cacher, on avait des discussions de contrat avec lui pour l’installer dans la durée.

Après, on pourra nous demander «Pourquoi vous ne l’avez pas plus blindé?» Et c’est vrai. Quand on fera l’analyse, on changera tout et les suivants paieront.

Quels enseignements en tirez-vous déjà?

Dans les faits, aujourd’hui, le constat c’est: la relation ne sert à rien, le contrat ne sert à rien et faire jouer les jeunes non plus (sourire). C’est une réalité, une porte qui s’est ouverte et dont on sait que d’autres vont vouloir l’activer.

Un mec qui a un contrat au LS, tu sais qu’il reste. Un jeune de l’académie, tu sais qu’il ne va potentiellement pas rester. Il y a des éléments sur lesquels on a un peu trop de flexibilité. À un moment donné, on se dira: tu as un contrat avec le LS, oui ou non? Tu veux le signer, oui ou non? Tu ne le signes pas, tu ne joues pas. Point final. Et les opportunités qui se sont présentées à Ilija, ce sera peut-être fini. Après, si on est exposés comme ça, c’est qu’on fait de la qualité, c’est une bonne nouvelle.

Vous en voulez à quelqu’un?

Le mec qui est responsable de ça, c’est lunaire. Même en cassant naturellement le contrat. Là, tu sais que le mec entre en jeu, qu’il est apprécié au club. C’est un projet d’agent. Et c’est un cas d’école pour dire: «Les gars, arrêtez vos conneries.» Quand j’entends certains agents expliquer qu’on a de la peine à faire confiance aux jeunes en Suisse. Regardez ce que vous faites et réfléchissez un peu. Aujourd’hui, tu n’oses plus faire jouer un gamin. Dès qu’il joue, tu te dis qu’il faut le blinder. Ça n’a aucun sens.