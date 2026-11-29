Avant de recevoir son dauphin, l’Atlético Madrid, mercredi, le FC Barcelone a consolidé sa place de leader en battant La Corogne 5-1. Le milieu Frenkie de Jong est toutefois sorti en cours de match.

Barcelone écrase La Corogne et creuse l’écart sur le Real

Barcelone écrase La Corogne et creuse l’écart sur le Real

ATS Agence télégraphique suisse

Porté par Lamine Yamal et Raphinha, le FC Barcelone a corrigé La Corogne (5-1) dimanche pour conforter sa première place en Liga. Les Catalans comptent désormais six points d'avance sur le Real Madrid, battu la veille par Alavés (2-1).

Huit ans après son dernier match au stade Riazor, le Barça, bousculé en première mi-temps, a infligé une «manita» au promu galicien. Il recevra mercredi l'Atlético Madrid, son nouveau dauphin, avec la certitude de conserver son fauteuil de leader.

De retour dans le onze barcelonais après avoir été ménagé mercredi en Ligue des champions, le génie catalan Lamine Yamal, bien aidé par une feinte astucieuse de Dani Olmo, a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu, avant d'offrir deux passes décisives à Raphinha (50e, 90e+2).

Le capitaine brésilien, opportuniste après une percée d'Anthony Gordon, a terminé la rencontre avec un nouveau triplé (50e, 83e, 90e+2). Il conforte ainsi sa première place au classement du «Pichichi», le meilleur buteur de Liga, avec désormais 18 unités en 14 journées.

Ce treizième succès en quatorze journées des hommes d'Hansi Flick a cependant été terni par la sortie inquiétante du milieu néerlandais Frenkie de Jong (65e), qui venait seulement de fêter sa quatrième titularisation de la saison toutes compétitions confondues.