Le FC Barcelone a été rapidement mené 2-0 sur son terrain par Villarreal après un début de match apocalyptique, mais les joueurs de Hansi Flick sont parvenus à retourner la situation pour s’imposer 3-2 et conserver trois points d’avance en tête de la Liga.
Le Barça a remporté 12 de ses 13 premiers matches de championnat, mais n’a sans doute toujours pas tout à fait digéré son seul revers, dans le Clasico contre le Real le 24 octobre (2-1).
Yamal manque un penalty
Les Madrilènes avaient mis la pression en s’imposant samedi contre le Celta Vigo (2-1) pour revenir à égalité avec les Barcelonais en tête du classement. Peut-être une explication à la première période catastrophique du Barça, mené après deux buts précoces de Tajon Buchanan (4e) et Tani Oluwaseyi (6e).
Pour ne rien arranger, Lamine Yamal a manqué un penalty en tirant sur le poteau, et il a fallu attendre le début de la seconde période pour que les Blaugranas retombent sur leurs pattes, en 11 minutes.
Une belle réaction
Gerard Martin a sonné la révolte (1-2, 57e) avant que Fermin Lopez n’égalise quatre minutes plus tard. Un but contre son camp de Pau Navarro (3-2, 66e) a ensuite permis aux Barcelonais de s’imposer.
«On a souffert parce qu’on a très mal commencé le match en encaissant deux buts très rapidement», a relevé le milieu Pedri au micro de DAZN. «Je me souviendrai de la manière dont l’équipe a réagi, mais on doit travailler pour que cela ne se reproduise pas.»
Le Barça va à présent se déplacer à Bakou pour y affronter Sabah en Champions League mercredi. Villarreal, qui de son côté ira affronter le Slavia Prague, également mercredi, tombe au 10e rang de la Liga.