Le FC Barcelone a conforté mercredi sa place dans le Top 8 de la Champions League, en s'imposant logiquement (4-1) contre le débutant Sabah, en Azerbaïdjan.

ATS Agence télégraphique suisse

Même si cette affiche fut, pendant au moins une demi-heure, bien moins déséquilibrée que prévue, il y avait bien un monde d'écart entre un Barça bis et le modeste champion d'Azerbaïdjan, qui découvre les lumières de la Ligue des champions cette année, seulement neuf ans après la création du club.

Bousculés en début de match, les champions d'Espagne en titre n'ont pas eu à forcer leur talent pour décrocher un quatrième succès en cinq journées, qui leur permet de grimper à la quatrième place du classement de la phase de ligue, avec 12 points.

Les Catalans, bien placés pour assurer leur qualification directe pour les huitièmes de finale, pourront aborder plus sereinement leurs trois dernières rencontres contre Manchester City, le Sporting et Côme.

Lamine Yamal laissé au repos

L'ailier anglais Anthony Gordon s'est d'abord offert un doublé opportuniste en profitant d'un centre de Karim Adeyemi (31e, 1-0), puis d'une frappe en pivot du Brésilien Gabriel Jesus (51e, 2-0). Titulaire à droite en l'absence de Lamine Yamal, laissé au repos pour des douleurs à la cheville droite, Adeyemi, trouvé au second poteau par le latéral catalan Alejandro Baldé (55e, 3-0), et Jesus, à l'affût à la suite d'un cafouillage sur corner, ont enfoncé le clou (60e, 4-0).

Dans le même temps, Villarreal est allé s'imposer à Prague (1-0) face au Slavia grâce à un but de Tajon Buchanan (62e).