Servette doit-il laisser la Coupe d'Europe de côté?

Dominé à Genève par Utrecht (1-3), Servette a compromis ses chances de qualification en Europa League. Avant un retour compliqué aux Pays-Bas, les Grenat s’accrochent à leur première mi-temps et espèrent un sursaut à GC dimanche.

Servette doit-il se concentrer sur le championnat? Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Ils y ont cru pendant un peu plus d'une mi-temps. Puis Utrecht a refermé le piège. Battu à Genève (1-3), le Servette FC a compromis ses chances de jouer l’Europa League. Et entrevoir l’automne européen devient de plus en plus flou. Le prochain adversaire devrait ainsi s'appeler Panathinaïkós ou le Shakhtar Donetsk et être synonyme d'adieu à l'automne européen.

Alors, se sachant pratiquement condamné en Europa League, et sans grands espoirs non plus en Conference League, le SFC doit-il abandonner son rêve européen pour se concentrer sur la Super League? Compétition dans laquelle il compte d'ailleurs deux revers en deux matches (il reste sur quatre revers toutes compétitions confondues).

Dimic veut encore y croire

«Non, je suis un compétiteur, répond Bojan Dimic, entraîneur intérimaire du SFC aux côtés d’Alexandre Alphonse. Je ne pense pas au Panathinaïkós ou au Shakhtar Donetsk. J’ai dit aux joueurs que nous ne sommes qu’à la mi-temps. Je serrerai la main du coach adverse si nous perdons.» L'adjoint historique du SFC Bojan Dimic veut s'appuyer sur la bonne entame de match de son équipe ce jeudi.

«J'ai dit aux joueurs qu'il faut garder cela dans un coin de notre tête», ajoute-t-il, assurant que l'équipe doit maintenant très rapidement penser à la venue de Grasshopper, dimanche (16h30). «Il faudra faire un retour rapide sur les buts encaissés, pour que les joueurs voient les images et qu’ils voient les axes de travail. Et ensuite, on pensera à GC.»

Des retours attendus?

Pour affronter les Zurichois, contre lesquels les Servettiens devront gagner pour empêcher la spirale négative de devenir un tourbillon, les deux coachs intérimaires espèrent pouvoir compter sur l'un ou l'autre joueur indisponible pour cause de blessure face aux Néerlandais. Dans les faits: Samuel Mraz ne sera pas remis, tout comme David Douline, alors que Yoan Severin sera disponible, lui qui n'était «que» suspendu face à Utrecht.

Qu'en est-il de Steve Rouiller et d'Alexis Antunes, les absents surprise de ce jeudi pour de petites blessures? «Alexis et Steve ont eu des soins et ont passé des radios. Je n'ai pas encore eu le retour. On verra au jour le jour», répond Bojan Dimic, qui se montre tout de même confiant quant au déplacement à Utrecht pour le match retour. «Je pense qu’on aura ces joueurs avec nous, Mraz compris.»

Des jeunes convaincants, un banc à étoffer

Le SFC en aura besoin, lui qui voit que son effectif est bien court en ce début de saison. Si Loun Srdanovic et Keyan Varela ont montré de belles choses face à Utrecht, et que Jamie Atangana, 18 ans, est entré en jeu en fin de match, les Genevois auront besoin de profondeur sur leur banc s'ils espèrent atteindre leurs objectifs cette saison.

«Je ne me fais pas trop de soucis par rapport à l’effectif. Il faut simplement se remettre sur les rails», positive Bojan Dimic, ajoutant que les nouveaux arrivants, Lilian Njoh, Lamine Fomba et Ablie Jallow ont encore besoin de se mettre dans le rythme. Le futur lui donnera-t-il raison? Affaire à suivre.