Coup de théâtre au FC Lugano avant le duel en Conference League contre Celje! Renato Steffen a été suspendu après un incident à l'entraînement avec son coach.

1/5 Renato Steffen est absent de l'effectif du FC Lugano jeudi soir. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Carlo Emanuele Frezza

La saison vient à peine de commencer, mais les nerfs sont déjà à fleur de peau au FC Lugano. Un début de championnat raté peut l’expliquer en partie. Mais au-delà des résultats décevants, un autre feu couve en interne: les relations entre l’entraîneur Mattia Croci-Torti et la star de l’équipe Renato Steffen se sont sérieusement détériorées.

Selon les informations de Blick, une violente altercation a éclaté mardi à l’entraînement entre les deux hommes. Renato Steffen aurait perdu son sang-froid, insulté son coach, avant de tenter de s’en prendre physiquement à lui. Il a fallu l’intervention rapide de plusieurs joueurs et membres du staff pour séparer les protagonistes.

Renato Steffen de nouveau mêlé à une bagarre

On ignore encore ce qui a précisément mis le feu aux poudres entre les deux hommes. Mais une chose est sûre: l’ailier ne figure pas dans le groupe convoqué pour le match crucial de Conference League contre Celje jeudi soir. Il n’a même pas pris part au voyage dans l’Oberland bernois mercredi. Officiellement, le club évoque une blessure. Mais selon nos informations, il s’agit avant tout d’une décision disciplinaire.

Ce n’est pas la première fois que Renato Steffen dérape. En avril déjà, il s’était battu avec le défenseur Antonios Papadopoulos lors d’un entraînement particulièrement tendu.

Cette fois, c’est l’entraîneur lui-même qui a été pris pour cible. Une scène qui illustre le climat déjà explosif qui règne au sein du club tessinois. Et si Lugano devait échouer à se qualifier pour l’Europe, ratant ainsi son premier objectif majeur de la saison, on peine à imaginer l’ampleur des dégâts.



