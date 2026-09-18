Le club portugais de Torreense, qui évolue en deuxième division, a célébré une victoire historique en Europa League. Depuis un succès du FC Zurich en 2016, aucune équipe issue de D2 n'avait plus remporté de match à ce niveau-là.

Blick Sportdesk

Le SCU Torreense entre dans l'histoire des Coupes d'Europe. Ce club de deuxième division portugaise, originaire de Torres Vedras a remporté un match d'Europa League.

Jeudi soir, face au club norvégien de Lilleström, les Portugais ont conservé jusqu'au coup de sifflet final leur avantage de deux buts, signés Alejandro Alfaro (23e) et de Manuel Pozo. Les Norvégiens se sont certes créé plus d'occasions, mais n'ont réussi à réduire le score que grâce à Thomas Olsen (79e), et ce même après l'expulsion de l'Allemand Nuha Jatta à la 85e suite, suite à un deuxième carton jaune. Victoire finale 2-1 de Torreense.

Sur les traces du FC Zurich

Aucun club d’une division inférieure n’avait réussi un tel exploit depuis le FC Zurich en 2016. Le 29 septembre 2016, le FC Zurich, qui évoluait alors en Challenge League, s'était imposé face au club turc de l'Osmanlispor (aujourd'hui Ankaraspor).

Le FCZ s'était qualifié pour l'Europa League en remportant la Coupe de Suisse 2015/2016, alors même que l'équipe avait été reléguée de la Super League cette saison-là. Lors de la phase de groupes de l'Europa League 2016/17, les Zurichois n'avaient remporté qu'une seule victoire et avaient été éliminés en terminant troisièmes de leur groupe, juste derrière l'Osmanlispor et Villarreal. De son côté, Torreense est lui aussi parvenu à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue Europa grâce à une victoire sensationnelle en Coupe du Portugal.

À l'époque, le FC Zurich avait retrouvé la Super League en tant que vainqueur de la Challenge League. Un modèle à suivre pour Torreense? Pour l'instant, rien n'est moins sûr: avec six points en six matchs, le club ne pointe qu'à la 14e place du classement.

Vaduz n'avait pas remporté de match

À noter que le dernier club de deuxième division à avoir disputé une compétition majeure de l'UEFA évoluait lui aussi en Challenge League. Le FC Vaduz, qui remporte quasiment chaque année la Coupe du Liechtenstein, s'était qualifié pour la Ligue Conférence lors de la saison 2022/2023, notamment grâce à une victoire sensationnelle contre le Rapid Vienne. Dans un groupe composé de l'AZ Alkmaar (Pays-Bas), du Dnipro (Ukraine) et de l'AEK Larnaca (Chypre), les joueurs du Liechtenstein n'avaient toutefois récolté que deux points.

Cet article a d’abord été publié sur abola.pt. Tout comme Blick, ce média portugais appartient à la maison d’édition Ringier.