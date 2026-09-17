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Quand on pense aux clubs portugais sur la scène européenne, on se tourne intuitivement vers Benfica, Porto, le Sporting CP, voire Braga. Mais alors certainement pas vers Torreense. Et pour cause, le Sport Clube União Torreense évolue en deuxième division portugaise, de laquelle il se classe actuellement 14e. Rien à voir, à priori, avec les grands matches européens qui se déroulent en milieu de semaine.

Et pourtant, le SCUT va bel et bien évoluer en Coupe d'Europe cette année, après avoir remporté la Coupe du Portugal 2026, face au Sporting CP 2-1 en prolongation en finale. Un exploit retentissant pour une équipe de deuxième division, qui a permis au club de la ville de Torres Verdas (située à 40 km de Lisbonne) de se qualifier directement pour l'Europa League.

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Jeudi, ils se rendront en Norvège pour affronter Lilleström, à l'occasion de la première journée. Puis, ils recevront leurs adversaires (Sunderland, Ararat-Armenia, Celtic, Olympiakos) non pas dans leur enceinte, pas aux normes, mais dans le stade Dr. Magalhães Pessoa de Leiria, qui se situe à près de 100 km de Torres Verdas. Le revers de la médaille.