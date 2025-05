Avec la Nati, Iman Beney ne peut pas penser qu'au foot

Iman Beney savoure une fin de saison de rêve: championne avec YB et une convocation en équipe de Suisse près de chez elle. La Valaisanne vise l’Euro… tout en préparant son examen de fin d'école decommerce et un possible départ à l’étranger.

Iman Beney (centre) se trouve en Valais, près de chez elle, avec l'équipe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

La très belle année d'Iman Beney se poursuit. Après le titre de championne de Suisse glané avec Young Boys le 17 mai, la Valaisanne a retrouvé l'équipe de Suisse ce lundi, à Saillon. À quelques kilomètres, donc, de Savièse, village de montagne où elle est née.

«C'est spécial. D'habitude, je fais l'un des plus longs trajets pour rejoindre l'équipe. Donc ça change, et c'est un plaisir d'être à la maison. Je me réjouis du match de mardi prochain», sourit-elle. En fin de journée lundi, la footballeuse de 18 ans a eu l'occasion de porter le maillot d'entraînement de la Nati. Et ce, sous plusieurs regards familiers. «J'ai pu voir des enfants que j'avais déjà vus autour du stade de Tourbillon. Mais aussi quelques amies que j'ai côtoyées au foot et à l'école», se réjouit-elle.

«Mon père a eu peur pour moi»

Ce rassemblement, avec un Euro en ligne de mire, l'attaquante le voit comme une chance. La meilleure façon de terminer une saison historique, avec donc un premier trophée soulevé. «C'est la cerise sur le gâteau d'avoir pu remporter ce titre», commente la Valaisanne, qui ne cache pas que son papa, ex-gardien de but, était un peu stressé lors de la séance de tirs au but face à Grasshopper. «Il a eu peur pour moi au moment où j'allais tirer, mais moi, je n'avais pas peur», rigole celle qui a inscrit le penalty décisif et assure que la fête qui a suivi a été «très belle».

L'été 2025 sera également marqué par un probable départ à l'étranger pour Iman Beney, elle qui arrive en fin de contrat avec le club de la capitale. «On verra ce qui va se passer. Le plus important pour le moment, c'est l'équipe de Suisse et l'Euro qui arrive», élude la Valaisanne, déterminée à disputer son premier tournoi international après avoir manqué la dernière Coupe du monde à cause d'une blessure.

Un examen prévu le 4 juin, lendemain du match face à la Norvège

Il n'empêche, elle ne manque pas l'occasion d'échanger avec certaines coéquipières de la Nati évoluant à l'étranger, comme Lia Wälti, Ramona Bachmann ou encore Ana-Maria Crnogorčević, pour l'aider dans sa réflexion. «J'échange beaucoup avec elles au sujet de l'étranger. Mais rien n'est encore officiel», commente Iman Beney, qui rêve de football anglais et affirme vouloir trouver l'endroit où elle aura du temps de jeu. «Je suis jeune, le plus important est de jouer à un bon niveau.»

Autre étape importante pour la Valaisanne: son examen de fin d'école de commerce, prévu le 4 juin prochain, au lendemain du match face à la Norvège à Tourbillon. «Je dois encore étudier un peu», rigole-t-elle, confiante malgré tout. La confiance, Iman Beney n'en manque pas.