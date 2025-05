Ardon Jashari, milieu suisse du FC Bruges, a brillé cette saison en Belgique. Il remporte les prix du meilleur joueur et du meilleur talent de Pro League.

Ardon Jashari élu meilleur joueur et meilleur talent en Belgique

Ardon Jashari élu meilleur joueur et meilleur talent en Belgique

Ardon Jashari (à droite) est doublement à l'honneur après sa 1re saison en Belgique Photo: FREDERIC SIERAKOWSKI

ATS Agence télégraphique suisse

Ardon Jashari est doublement à l'honneur au terme de sa première saison dans le championnat de Belgique. Le milieu international suisse du FC Bruges a reçu les prix du meilleur joueur et du meilleur talent, selon le vote de ses pairs. Le Lucernois de 22 ans a ainsi succédé au Lausannois Cameron Puertas en tant que meilleur joueur de Pro League. Puertas a quitté l'Union Saint-Gilloise pour l'Arabie saoudite l'été dernier. Il est fort possible que Jashari quitte lui aussi le championnat belge: Manchester City, Dortmund, Leverkusen et le PSG feraient partie des clubs intéressés.

Bien que Jashari n'était au départ que remplaçant à son arrivée à Bruges, il s'est très vite imposé et a réalisé une saison impressionnante. Il a disputé 52 matchs, dont onze en Ligue des champions, a marqué quatre buts et délivré six passes décisives. Sa valeur marchande est passée de 6 à 25 millions d'euros en douze mois, estime transfermarkt.ch. Le week-end dernier, Ardon Jashari a manqué de peu le titre de champion avec le FC Bruges dans le duel à distance avec l'Union Saint-Gilloise, mais début mai, il a remporté la Coupe de Belgique en finale contre Anderlecht, fêtant ainsi son premier titre chez les professionnels.