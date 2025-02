1/7 Ardon Jashari est un leader incontesté à Bruges. Photo: freshfocus

Sven Schoch

La déclaration de Murat Yakin, le sélectionneur de la Nati, est plus qu'un aveu discret. La veille du match de Champions League du Club Bruges à Manchester, il rend visite à Ardon Jashari à l'hôtel de son équipe. Pendant plus de 45 minutes, il explique en détail au milieu de terrain comment se présente sa situation avec la Nati et comment il compte agir avec lui dans les mois à venir. Murat Yakin ne mène pas un monologue, Ardon Jashari s'implique tout aussi résolument dans la conversation. «La rencontre s'est déroulée de manière constructive et très, très honnête», résume Murat Yakin à Blick, tard dans la soirée, à l'autre bout de la ville, dans le salon de son logement.

Vingt-quatre heures après le tête-à-tête, deux générations différentes de joueurs suisses se retrouvent directement face à face au City of Manchester Stadium: Manuel Akanji et Ardon Jashari. Le chef de la défense de City, au top de sa carrière et vainqueur du triplé en 2023, titulaire dans l'équipe bâtie à coup de milliards par Pep Guardiola. De l'autre côté, Ardon Jashari qui veut se faire sa place au soleil. Après des progrès frappants, Murat Yakin peut l'imaginer «comme l'homme de l'avenir suisse»: «Au cours des deux ou trois derniers mois, il s'est imposé dans une équipe de Champions League. Il répond ainsi aux attentes que nous avons envers lui».

«Il faut plus que deux ou trois bons matches»

La manière dont Ardon Jashari interprète le football plaît à l'ancien stratège Murat Yakin. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent varier le rythme, même au niveau européen: «Il peut construire sur ce niveau. En rejoignant Bruges, Ardon a fait un pas dans la bonne direction. Je lui fais confiance pour avoir un jour un rôle de leader au sein de l'équipe nationale». Murat Yakin est convaincu que le rude quotidien en Belgique lui fait du bien et qu'il se présentera sous un meilleur jour à l'avenir lors des stages de la Nati. «Son langage corporel me plaît. On sent tout de suite ce qu'il veut faire, à quel point il est ambitieux».

Murat Yakin ne fait néanmoins pas de fausses promesses au talent, il n'y a pas de garanties de place de titulaire: «Il faut plus que deux ou trois bons matches pour se faire une place en équipe nationale». Chaque convocation de Murat Yakin est toujours liée à des spéculations, chaque décision concernant l'effectif est également interprétée par l'entourage des joueurs. C'est pourquoi Murat Yakin fait sentir à Ardon Jashari, joueur ambitieux, une certaine proximité. «L'estime est importante dans son cas. Ardon doit connaître mes réflexions, car la concurrence à mi-terrain est très forte avec Remo (Freuler), Granit (Xhaka), Vincent (Sierro) et Denis Zakaria».

Au cours des 45 matches internationaux disputés sous la direction de Murat Yakin, Remo Freuler a foulé 44 fois la pelouse. Le joueur de Bologne jouera également un rôle principal dans la stratégie du sélectionneur national dans un avenir proche. La question sera seulement de savoir s'il continuera à être le deuxième numéro 6 aux côtés de Granit Xhaka ou s'il sera plus offensif. Murat Yakin délivre donc un message clair à Ardon Jashari: «Il doit et peut évaluer correctement la situation et la situation de départ au milieu de terrain - Ardon est un garçon très intelligent, sur et en dehors du terrain».

Murat Yakin montre partiellement son jeu

Le coach ne dévoile pas le contenu exact de la longue conversation à Manchester. «Nous avons établi une relation de confiance au cours des derniers mois. Ardon sait qu'il peut compter sur moi!» Mais en petit comité avec le journaliste de Blick, Murat Yakin fait ce qu'il fait toujours - il prépare des stratégies, déplace les joueurs, philosophe sur des scénarios tactiques dans le salon de l'hôtel: «La dynamique de l'équipe est importante pour moi, l'équilibre doit être rétabli comme à l'Euro. Je suis prêt à procéder à des adaptations du système pour les très bons joueurs. Ardon, avec ses performances à Bruges, me fournit des arguments qui pourraient avoir une importance dans mes réflexions».

Un axe composé du capitaine Granit Xhaka, de l'éternel Remo Freuler et d'Ardon Jashari est-il envisageable? «Comme je l'ai dit, je suis ouvert à une autre répartition des tâches dans certaines circonstances», déclare Murat Yakin en dévoilant partiellement ses cartes. Il caresse l'idée de faire de la place au joueur de Bruges, au moins pendant la phase de test au printemps contre l'Irlande du Nord et le Luxembourg. «Les kilomètres qu'il parcourt en Belgique et en Europe seraient utiles à n'importe quelle équipe». Mais peut-être qu'une porte s'ouvrira de toute façon, car Granit Xhaka deviendra père pour la troisième fois en mars et pourrait éventuellement renoncer à la première partie de la préparation aux éliminatoires de la Coupe du monde, en accord avec l'ASF. «Ardon devra alors être prêt à se faire remarquer!»