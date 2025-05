«Je n'ai pas réfléchi au moment du tir au but décisif»

Iman Beney a inscrit le tir au but décisif dans cette finale. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans sa carrière, Iman Beney a réalisé de meilleurs matches que cette finale retour de Women's Super League face à GC. La Valaisanne a longtemps été privée de ballons, ses coéquipières préférant passer sur le flanc gauche plutôt que sur son côté droit. Mais quand elle parvenait à avoir le cuir, elle démontrait sa classe – à l'image de ce joli une-deux après une percée (31e).

C'est peut-être pour cette raison que, malgré le manque d'impact de sa joueuse, l'entraîneuse d'YB Imke Wübbenhorst a décidé de ne pas la sortir du terrain. Elle savait, aussi, qu'elle aurait peut-être besoin de son ailière à un moment décisif de la rencontre: la séance de tirs au but.

Car durant toute la semaine qui a précédé le match, les Bernoises s'étaient préparées à une telle éventualité. La Valaisanne a-t-elle demandé à s'élancer pour le cinquième? «Non non, rigole-t-elle. Ce sont les coaches qui ont décidé dans quel rang on allait tirer. Mais c'est vrai que d'inscrire celui de la victoire, c'est quand même magnifique.»

«Je les ai tous mis cette semaine»

Jamais Iman Beney n'a tremblé. Même en avançant vers la surface de réparation, alors qu'elle savait qu'elle avait le titre de Young Boys au bout de sa chaussure. «J'étais vraiment concentrée, sans arrière-pensée. Je pensais juste à marquer mon pénalty.» La Valaisanne était d'ailleurs en pleine confiance dans cet exercice: «Je les ai tous mis cette semaine. Je ne voyais pas ce qui pouvait m'arrêter.»

Au moment de s'élancer, Iman Beney explique n'avoir «pas réfléchi». Et même si le ballon a été légèrement touché par la gardienne zurichoise, il a terminé au fond des filets et a délivré les plus de 10'000 supporters présents au Wankdorf. De son côté, la joueuse s'est immédiatement élancée vers le poteau de corner pour célébrer. «Ce sont vraiment les meilleurs fans et j'espère qu'ils continueront à venir nous soutenir.» Car l'année prochaine, YB aura un titre à défendre.