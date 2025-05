Didier Tholot a été confirmé à son poste par son président. Photo: keystone-sda.ch

Restera? Restera pas? Les questions autour du futur de Didier Tholot à la tête du FC Sion était nombreuse au terme de la saison 2024-2025 malgré l'objectif du maintien atteint par le technicien français. Ce lundi, le doute a été levé. Dans un entretien accordé au «Nouvelliste», Christian Constantin, président du club sédunois, a confirmé que le Bordelais sera bien aux commandes de son équipe à la reprise.

«Nous avons des choses à améliorer par rapport à cette saison de retour en Super League, mais oui, je vais continuer avec Didier qui a chez nous un contrat de trois ans», explique «CC» au quotidien valaisan.

Didier Tholot obtient une légende du club comme adjoint

Parmi les choses à améliorer, les coups de pieds arrêtés ont été ciblés. Et pour améliorer l'efficacité défensive et offensive du FC Sion sur cet exercice, Didier Tholot pourra compter sur un expert pour l'assister: Vilmos Vanczak. Véritable légende du club sédunois, l'ancien défenseur central, qui a depuis comme travaillé comme entraîneur formateur à l’académie Puskas en Hongrie, fera son retour en Valais en qualité d'adjoint après avoir porté le maillot sédunois de 2007 à 2015 (296 matches, 41 buts, dont de nombreux de la tête sur corner).

«Vilmos voulait revenir travailler chez nous et nous devions augmenter les compétences de notre staff notamment dans la gestion des coups de pied arrêtés et des dernières minutes d’un match», explique encore Christian Constantin, avant d'ajouter: «Je le vois vraiment comme un assistant. Et c’est bien pour nous d’avoir pu faire revenir un monument du club».

À noter que Benjamin Bertrand, entraîneur assistant depuis deux saisons, restera dans le staff de Didier Tholot. Quand à la future succession du Français, Christian Constantin a déjà une idée et elle se nomme Stéphane Sarni, l’actuel entraîneur de la formation M21 du FC Sion. «On pourrait imaginer avec lui un règne à la Jean-Claude Donzé», conclut le président sédunois, toujours au «Nouvelliste».