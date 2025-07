Cecilia Salvai fait bien évidemment partie du onze-type de l'Euro. Photo: UEFA via Getty Images

Florian Paccaud

Voici le onze-type de Blick pour l'Euro 2025!

Gardienne: Ann-Kathrin Berger

Photo: keystone-sda.ch

L’Allemande a réalisé l’arrêt du tournoi (face à la France, photo ci-dessus), elle s’est montrée impériale contre la France puis contre l’Espagne, jusqu’à cette satanée 113e minute et le coup de génie d’Aitana Bonmati. Dans un secteur devenu hyper-concurrentiel, elle a été la meilleure gardienne du tournoi.

Latérale droite: Lucy Bronze

Photo: imago/HMB-Media

L’Anglaise, qui a joué tout le tournoi avec une fracture du tibia, est un exemple de courage et d’abnégation. Solide défensivement et dans les duels, c’est elle qui a relancé les espoirs britanniques en marquant contre la Suède en quarts de finale.

Défenseure centrale droite: Irene Paredes

Photo: Getty Images

L’Espagnole est une véritable tour de contrôle. Si son équipe n’a encaissé qu’un seul but lors de la phase à élimination directe, c’est en partie grâce à elle. Sans oublier ses qualités de première relanceuse.

Défense centrale gauche: Cecilia Salvai

Photo: UEFA via Getty Images

L’Italie a réalisé un magnifique parcours lors de ce tournoi, grâce à son esprit d’équipe et son sens du collectif. La défenseure, qui s’est montrée très solide face à la Norvège et l’Angleterre, incarne parfaitement ces valeurs.

Latérale gauche: Olga Carmona

Photo: Getty Images

L’Espagnole est un véritable feu follet sur son flanc gauche, capable d’apporter le surnombre en phase offensive. Elle est un véritable poison pour les équipes adverses, sans oublier son rôle défensif.

Milieu défensive: Patricia Guijarro

Photo: Getty Images

La Majorquine est au four et au moulin. Elle a réalisé de grandes performances tout au long du tournoi. Elle est la plaque tournante de la Roja et, certainement, la meilleure à son poste. Il le fallait pour être préférée à Lia Wälti, la capitaine courage de la Nati.

Milieu intérieur droite: Aitana Bonmati

Photo: IMAGO/Agencia EFE

Élue joueuse du match en quarts de finale contre la Suisse, puis en demies face à l’Allemagne, l’Espagnole, qui a pourtant été hospitalisée en raison d’une méningite peu avant le début de l’Euro, a montré pourquoi elle avait remporté les deux derniers Ballons d’or. Également élue MVP du tournoi, même si elle a commencé sur le banc lors des deux premiers matches.

Milieu intérieur gauche: Kosovare Asllani

Photo: Icon Sport via Getty Images

La Suédoise, deux buts et trois passes décisives, profite du fait qu’Alexia Putellas, malgré une phase de poules dantesque, soit rentrée dans le rang au fil du tournoi, d’abord en demies, puis, surtout, en finale. À 35 ans, la capitaine scandinave a montré qu’elle évoluait toujours à un excellent niveau.

Ailière droite: Jule Brand

Photo: Icon Sport via Getty Images

L’Allemande sait tout faire: elle attaque, elle défend, elle court énormément, elle inscrit des buts (2), elle fait marquer ses coéquipières (2 passes décisives). Son activité incessante, comme contre la France notamment, en fait une joueuse indispensable.

Centre-avant: Stina Blackstenius

Photo: Icon Sport via Getty Images

La Suédoise sait prendre les espaces, recevoir le ballon dans les pieds et elle est très forte dans le jeu aérien. Elle termine le tournoi avec trois buts en quatre matches, soit le meilleur ratio des attaquantes de pointe.

Ailière gauche: Chloe Kelly

Photo: keystone-sda.ch

Dans les matches à élimination directe, la super-sub anglaise a été décisive à chacune de ses entrées. De quoi lui offrir une place de titulaire ô combien méritée dans ce onze. Comme lors du dernier Euro, c’est elle qui propulse les Lionesses sur le toit de l’Europe.

Entraîneure: Sarina Wiegman

Photo: IMAGO/BSR Agency

Adepte du coaching gagnant, elle remporte l’Euro pour la troisième fois de rang, après son succès avec les Pays-Bas en 2017, puis avec l’Angleterre quatre ans plus tard. Tout simplement impressionnant.