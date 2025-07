Les gardiennes, nouveau point fort du foot féminin

La France croyait avoir marqué lors de ce quart de finale, mais Ann-Katrin Berger a réussi un miracle. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

Les gardiennes, le point faible du foot féminin? À l'instar de nombreuses idées reçues, ce Championnat d'Europe 2025 a tordu le cou à un cliché très répandu: la qualité, souvent décriée, des portières. Tout au long du tournoi, celles-ci ont rendu la vie dure aux attaquantes, effectuant de superbes parades, comme celle de l'Allemande Ann-Kathrin Berger juste avant la mi-temps des prolongations du quart de finale contre la France. Des images qui ont fait le tour du monde.

La portière germanique avait d'ailleurs été élue joueuse du match contre les Bleues. Mais elle n'est pas la seule à avoir bénéficié de cet honneur au stade des quarts. La gardienne britannique Hannah Hampton avait impressionné les spécialistes contre la Suède, ce qui lui a valu de recevoir également ce trophée. Son homologue scandinave Jennifer Falk, héroïque durant la série de tirs au but, y aurait sûrement eu droit si elle avait transformé sa tentative et qualifié son équipe pour les demies.

Hannah Hampton, une valeur sûre dans les cages anglaises. Photo: Anadolu via Getty Images

À l’issue de cet Euro, il n’y aura pas de bêtisier sur les derniers remparts qui se trouent. «Ce cliché est complètement dépassé, avait déclaré Nadine Böhi à la RTS. Ce n'est plus comme si on marquait facilement des buts en tirant en l'air ou que les gardiennes faisaient beaucoup d'erreurs.» Et la troisième portière de l’équipe de Suisse de poursuivre: «Ce n'est tout simplement plus comme ça, le niveau s'est amélioré et nous sommes devenues très fortes.»

Le génie d'Aitana Bonmati

Malheureusement pour les gardiennes, Aitana Bonmati est rétablie de sa méningite et a retrouvé tous ses moyens. La double Ballon d'or a empêché d'autres portières d'être élues joueuse de la partie. Sa géniale talonnade contre la Suisse a permis aux championnes du monde de faire sauter le verrou helvétique, alors que Livia Peng brillait entre ses poteaux jusqu'à la 66e et cette réussite signée Athena del Castillo. La future Cerbère de Chelsea a notamment repoussé un penalty d'Alexia Putellas en fin de rencontre.

En demi-finales, Ann-Kathrin Berger était bien partie pour être à nouveau honorée. Dans la lignée de sa performance contre les Françaises, la portière de 34 ans s'était montrée impériale face à la Roja. Jusqu'à la 113e minute et un coup de génie de Bonmati. Une erreur de l'Allemande? Peut-être. En tout cas, elle a pris pour elle la responsabilité de cette réussite. Mais il convient tout de même de souligner que cette faiblesse avait été décelée après les analyses vidéo effectuées par les championnes du monde. De quoi relativiser.

Cata Coll est encore invaincue

La finale opposera deux Cerbères actuellement en grande forme. «C'est le premier grand tournoi d’Hannah Hampton en tant que gardienne titulaire et je pense qu'elle a réalisé de grandes performances jusqu’ici, a expliqué samedi sa coach Sarina Wiegman en conférence de presse. Elle est très bien dans cet Euro et elle pourra encore montrer ses qualités lors de la finale. Même si j’espère qu’elle n’aura pas trop de travail.»

Cata Coll n’est pas en reste. La Barcelonaise n’a pas encore encaissé le moindre but dans ce tournoi. Lors de la phase de poules, les championnes du monde avaient impressionné offensivement, mais ne s’étaient pas montrées très solides derrière. Elles avaient concédé de nombreuses occasions et avaient concédé trois goals en trois matches, deux contre la Belgique, un face à l’Italie. Mais les filets étaient alors défendu par Adriana Nanclares. Malade, Cata Coll n’a fait son retour que depuis les quarts de finale. Avec deux blanchissages à la clé, contre la Suisse et l’Allemagne. Elle a notamment évité l’élimination de son équipe en effectuant deux parades décisives dans les arrêts de jeu, sur deux tentatives de Klara Bühl qui avaient le poids d'un but. De quoi promettre un joli «match dans le match».