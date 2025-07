Voilà deux mois que Lucy Bronze joue avec le tibia fracturé

La joie après la douleur pour Lucy Bronze! Photo: imago/HMB-Media

Florian Paccaud

Un mental d’acier et un cœur en or. Les Anglaises ont fait preuve d’une résilience à toute épreuve pour conserver leur titre de championnes d’Europe. Menées au score en quarts de finale par la Suède, puis par l’Italie en demies, et enfin par l’Espagne en finale, elles ont, à chaque fois, réussi à renverser une situation qui s’annonçait plus que compromise. Une joueuse illustre à merveille cet état d’esprit: Lucy Bronze.

Elle a réussi à vaincre sa douleur jusqu'au bout. Photo: IMAGO/justpictures.ch

Dimanche, après la victoire contre l’Espagne en finale de l’Euro (1-1; 3-1 tab), la défenseure britannique a expliqué au micro de la BBC qu’elle avait disputé tout le tournoi avec une fracture du tibia. «Si c’est ce qu’il faut pour jouer avec l’Angleterre, je le referais», a ajouté la latérale de 33 ans. «Cela montre bien sa mentalité, a souligné son entraîneure Sarina Wiegman en conférence de presse d'après-match. Elle a un mental à tout épreuve, cela résume bien le caractère de cette équipe.»

En zone mixte, Lucy Bronze a donné quelques précisions quant à cette fracture. «Cela fait à peu près deux mois, j’ai découvert cela après le match contre le Portugal (ndlr: le 30 mai dernier). Je prends des antidouleurs, mais pas trop non plus. Je ne me suis pas toujours entraînée mais j’ai joué les matches et je me suis battue pour mon équipe. Je ferais tout pour elle et pour l'Angleterre.» Cet esprit de sacrifice a porté ses fruits.

Décisive en quart de finale

La défenseure des Lionesses n’a pas fait que de serrer les dents pour tenir sa place. Durant le tournoi, elle a passé près de 600 minutes sur la pelouse et s’est montrée décisive contre la Suède en quarts de finale. Elle a d’abord réduit le score à la 79e, avant d’inscrire le tir au but qui a qualifié son équipe pour les demies. Malgré sa blessure. «Elle s'est bien débrouillée, n'est-ce pas?», s’est amusée Lauren Hemp. Tout simplement phénoménal.