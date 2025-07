Chloe Kelly soulève le trophée! Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

Les Anglaises n’abandonnent jamais. C’est grâce à cette confiance dans leur capacité à renverser des montagnes qu’elles ont remporté l’Euro. «La combativité dont cette équipe a fait preuve depuis la première minute du tournoi jusqu'à aujourd'hui est incroyable», relève Lauren Hemp après la victoire en finale contre l’Italie (1-1; 3-1 tab). «On a à chaque fois pu revenir grâce à notre solidarité et cette conviction de pouvoir le faire. On n’a jamais abandonné», ajoute l’entraîneure Sarina Wiegman, victorieuse pour la 3e fois de rang de l’Euro, après l’édition 2017 avec les Pays-Bas et celle de 2022 avec les Lionesses.

L’Angleterre était menée 2-0 par la Suède à 15 minutes de la fin? Elle marque deux buts en trois minutes et finit par s’imposer aux tirs au but. Elle était menée d’une longueur à la 90e contre l’Italie? Elle égalise à la 96e et marque le but de la victoire à la toute fin des prolongations (119e). Elle concède l’ouverture du score contre l’Espagne et est malmenée en première période? Elle revient au score, serre les dents et tient jusqu’aux tirs au but avant de remporter l’Euro pour la deuxième fois de rang.

Quelle émotion chez les Anglaises! Photo: keystone-sda.ch

«Ce dont nous avons fait preuve, non pas une, ni deux, mais trois fois, ce n'est pas de la chance, c'est de la pure détermination, poursuit Hemp. Ce groupe est vraiment spécial et nous méritons ces moments-là.» Une mentalité à toute épreuve, à l’image de Lucy Bronze qui a joué tout le tournoi avec un tibia fracturé. Ou à l’image de Jess Carter, victime d’une tornade d’insultes racistes sur les réseaux et qui a, malgré tout, réussi à tenir sa place dimanche. Ou à l’image de ces deux séries de tirs au but remportées. «Quand Chloé Kelly s'est présentée pour le cinquième tir, je savais qu'il allait rentrer, et oui, il a fini au fond. J'étais sans voix, je ressentais tellement de joie», confie l’ailière de Manchester City.

«Des filles extraordinaires»

Pourtant, la super-sub a avoué après la rencontre qu’elle avait manqué les trois penalties qu’elle avait tirés la veille à l’entraînement. Mais la confiance dans cette équipe est telle qu’elle ne pouvait pas manquer l’occasion d’offrir une deuxième fois la Coupe à son pays. Lors du dernier Euro, c’est elle qui avait marqué le but de la victoire en prolongations contre l’Allemagne. «Je me sens vraiment fière d'être Anglaise en ce moment, et vraiment fière de faire partie d'un groupe de filles aussi extraordinaires», affirme Kelly, sans oublier d’encenser tout le staff de la sélection britannique. Qu’elle semble loin cette défaite en ouverture contre la France, qui avait mis les Anglaises dos au mur.

Le football n’est pas tout à fait rationnel et c’est ce qui fait sa magie. «Depuis la finale de la Champions League (ndlr: remportée par Arsenal contre le Barça), j'avais le sentiment que ce tournoi serait pour nous», explique la capitaine Leah Williamson, qui réussit donc un joli doublé Euro/C1 cette année, au même titre que Chloe Kelly, Lotte Wubben-Moy, Beth Mead et Alessia Rousso. La confiance donne des ailes et les Lionesses ont pu s’envoler une nouvelle sur le toit de l’Europe. «Nous espérons avoir rendu fiers tous nos supporters», espérait Lauren Hemp au terme de la rencontre. Nul doute que le cœur des Lionesses a fait chavirer celui de toute l’Angleterre.