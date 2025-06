1/7 Alayah Pilgrim est considérée comme l'un des plus grands espoirs de l'attaque suisse. Photo: TOTO MARTI

Pascal Keusch

Lors de six des huit derniers matches, la Nati n'a pas réussi à marquer. Et ce, bien que la Suisse dispose d'une grande qualité d'attaque. Lors de la préparation en vue de l'Euro, l'accent est donc mis sur l'animation offensive. «Nous travaillons beaucoup sur les sorties de but et les solutions de jeu», explique Alayah Pilgrim (22 ans), l'une des attaquants de cette équipe.

Alayah Pilgrim est considérée comme l'un des plus grands espoirs de l'attaque suisse. Dès son premier match sous la direction de l'entraîneur de l'équipe nationale Pia Sundhage au printemps 2024, la jeune femme aujourd'hui âgée de 22 ans a marqué. Peu de temps auparavant, elle avait été transférée du FC Zurich à la capitale italienne. Lors des trois matchs internationaux suivants, elle a marqué deux fois. Des débuts prometteurs sous la nouvelle coach.

Le malheur des blessures

Puis soudain, c'est le choc: on constate chez la joueuse aux 13 sélections une lésion du cartilage du genou gauche. Elle a dû oublier le football pour un moment. Alayah Pilgrim a passé tout l'été en physiothérapie et en salle de musculation. «C'est surtout dans la tête que c'était très fatigant et pesant», se souvient-elle.

Peu après cette phrase difficile, la jeune Suissesse a fêté son retour à l'AS Roma. Peut-être est-elle revenue trop tôt. Début novembre, elle se plie en deux lors d'un match, se déchirant deux ligaments extérieurs et s'étirant un ligament intérieur. Elle manque tous les rassemblements de l'équipe nationale.

Depuis février, Alayah Pilgrim fait à nouveau partie de l'équipe nationale, mais elle ne fait que des apparitions éphémères. «Je n'aurais pas pu faire plus avant. Je n'étais pas encore en forme et n'avais pas encore autant confiance en moi», explique-t-elle aujourd'hui.

«Je suis en forme et prête»

Au cours des derniers mois, Alayah Pilgrim a dû se battre pas à pas pour revenir. Chez le troisième de la Serie A, elle a obtenu à nouveau plus de temps de jeu, se trouvant même de plus en plus souvent titulaire. Deux semaines avant le début de l'Euro contre la Norvège, elle nous a confié: «Je peux maintenant dire que je suis en forme et prête. Je suis à nouveau dans le rythme».

Pour la Suisse, elle pourrait devenir une figure décisive dans le jeu offensif. «Que je joue maintenant sur le côté gauche, à la pointe de l'attaque, peu importe. Je suis très flexible», explique-t-elle. Mais avant tout, elle est tout simplement heureuse d'être de retour.

Depuis 2019, Alayah Pilgrim est en couple avec le footballeur Elijah Okafor (21 ans), le frère de la star de l'équipe nationale Noah. «Le football est un sujet de conversation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7», sourit-elle. Les deux se poussent mutuellement - au quotidien, à l'entraînement, dans leur carrière. Même pendant sa période de blessure, son ami l'a toujours soutenue mentalement.

«Je pense que c'est le rêve de toute joueuse de disputer un championnat d'Europe à domicile, devant sa propre famille, ses fans et des stades pleins. C'est quelque chose d'unique», s'enthousiasme-t-elle. Après son long calvaire, elle reviendra peut-être au bon moment pour résoudre enfin le problème offensif de la Nati.