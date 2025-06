Tour d’horizon des transferts des Suissesses avant l’Euro

Le marché des transferts est en pleine effervescence. Noemi Ivelj est sur le point de rejoindre Francfort, Iman Beney part en Angleterre. Et pour d'autres joueuses de la Nati, l'avenir est encore ouvert après l'Euro.

1/12 Iman Beney à l'arrivée à Nottwil. Elle quittera YB pour l'Angleterre. Photo: TOTO MARTI

Lucas Werder , Christian Finkbeiner et Toto Marti

Les joueuses qui souhaitent régler leur avenir avant l'Euro à domicile doivent faire vite. Il ne reste qu’un peu plus de deux semaines avant le coup d’envoi contre la Norvège. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs éléments de l’équipe nationale aient déjà signé dans un nouveau club. D’autres devraient officialiser leur départ sous peu. Tour d’horizon des Suissesses de la sélection provisoire pour l’Euro qui ont changé de club – ou pourraient le faire – cet été.

Noemi Ivelj (GC Zurich): Dans un message plein d’émotion, la jeune joueuse de 18 ans a fait ses adieux au GC Zurich, où elle évoluait depuis huit ans et demi. «Maintenant, je veux franchir une nouvelle étape», écrit-elle. D’après les informations de Blick, la pépite de l’équipe nationale devrait rejoindre Francfort en Bundesliga.

Nadine Riesen (Francfort): La défenseure garde un sentiment mitigé de sa saison. Francfort a longtemps joué le titre, mais Riesen n’a eu qu’un rôle secondaire. Bien qu’elle soit encore sous contrat avec l’Eintracht, elle affirme: «Je veux jouer – et les dirigeants de Francfort le savent».

Iman Beney (YB): La Valaisanne n’a pas encore officialisé son départ, mais elle s’envolera également pour l’étranger après l’Euro. Selon Blick, l’attaquante devrait quitter le champion suisse cette semaine pour l’Angleterre.

Noemi Luyet (YB): L’Euro arrive trop tôt pour la Valaisanne, qui revient d’une longue blessure. Mais l’ailière dispose ainsi de temps pour préparer son prochain défi. Elle a signé un contrat de trois ans avec Hoffenheim, en Bundesliga.

Alisha Lehmann (Juventus): L’attaquante a connu plusieurs pépins physiques lors de la seconde moitié de saison et n’a été que peu utilisée. Elle n’envisage toutefois pas de départ anticipé: «J’ai encore un contrat et je veux rester à la Juventus», a-t-elle confié à Blick.

Viola Calligaris (Juventus): Après un bon début de saison, la défenseure a perdu sa place de titulaire, l’entraîneur Massimiliano Canzi lui préférant d’autres joueuses. La concurrence ne devrait pas beaucoup évoluer cet été. En cas d’offre intéressante, Calligaris pourrait quitter Turin.

Smilla Vallotto (Hammarby): La meneuse de jeu de l’équipe de Suisse a signé la semaine dernière jusqu’en 2028 avec le grand club allemand de Wolfsburg. Dans la cité de Volkswagen, la Genevoise veut rapidement s’imposer comme titulaire.

Aurélie Csillag (Bâle): L’attaquante franchit le pas vers l’étranger et rejoint le SC Fribourg. L’ancienne junior de GC avait déjà eu des opportunités auparavant, mais les avait déclinées: «Je voulais éviter de rejoindre un club où je n’aurais pas eu assez de temps de jeu juste avant l’Euro», explique-t-elle.

Luana Bühler (Tottenham): La défenseure centrale a prolongé son contrat avec Tottenham jusqu’en 2026. Mais après une seconde moitié de saison difficile, marquée par des blessures et un faible temps de jeu, son avenir à Londres est incertain: «Je me concentre sur l’Euro. On verra pour le club ensuite», indique-t-elle.

Alena Bienz (Cologne): Après trois saisons à Cologne, la milieu de terrain rejoint, elle aussi, Fribourg. «C’est le bon moment pour franchir un cap. Le projet à Fribourg est idéal pour cela», affirme-t-elle. Elle y retrouvera quatre compatriotes: Aurélie Csillag, Julia Stierli, Svenja Fölmli et Leela Egli.

Livia Peng (Brême): En signant à Chelsea, la gardienne réalise un rêve d’enfance. «Je suis ce club depuis que je suis petite», confie la Grisonne à Blick. Si elle était titulaire au Werder Brême, elle devra désormais se battre pour obtenir du temps de jeu à Londres: «Ce sera difficile au début, mais j’ai voulu sortir de ma zone de confort pour continuer à progresser».

Nadine Böhi (Saint-Gall): La gardienne titulaire de longue date du FC Saint-Gall s’apprête à faire le saut en Allemagne pour poursuivre sa progression. Elle a déjà signé son contrat avec un nouveau club, dont l’identité sera révélée cette semaine.

Sandrine Mauron (Servette): La milieu de terrain s’apprête à vivre une deuxième expérience à l’étranger. Après trois ans à Francfort (2019–2022) et un retour au pays, la Vaudoise veut retenter sa chance hors de Suisse. Elle ne dévoile pas encore sa destination, mais selon Blick, son contrat est déjà signé.

Riola Xhemaili (PSV Eindhoven): La milieu offensive sort d’une excellente saison au PSV et souhaite rester aux Pays-Bas. «Mon avenir se décidera dans les deux semaines», déclare-t-elle à Blick. Elle est encore liée au VfL Wolfsburg jusqu’en 2027, mais le PSV dispose d’une option d’achat.

Lydia Andrade (Leipzig): Après deux saisons à Leipzig, l’attaquante cherchait un nouveau défi. Elle reste finalement en Bundesliga, où elle a signé jusqu’en 2027 avec le FC Cologne, malgré l’intérêt d’autres championnats.