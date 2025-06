Joseph Bol n'a pas eu une carrière ordinaire. Dès son plus jeune âge, cet Anglais a commencé le rap et a vendu de la drogue. Après plusieurs séjours en prison, il a changé de vie. Aujourd'hui, il est recruteur junior dans un club de Premier League.

Arsenal a engagé un rappeur et ancien dealer pour son recrutement

1/7 Joseph Bol est recruteur junior à Arsenal. Photo: Instagram / joeblackuk

Andri Bäggli

Joe Bol (39 ans) n'aurait jamais cru lui-même qu'il deviendrait un jour recruteur junior à Arsenal. Le Britannique a vécu une enfance difficile. Il a commencé à vendre du cannabis dès l'âge de 14 ans. «Je voulais des choses que ma mère ne jugeait pas nécessaires, comme des vêtements de marque, des baskets, et cela m'a conduit sur une mauvaise voie», explique Bol dans une interview au «Times». À l'âge de 15 ans, il a ensuite été emprisonné pour la première fois pour vol. Du rap sur la vie de rue

Après sa sortie de prison, Bol s'est lancé dans la musique sous le pseudonyme de Joe Black. Dans le quartier londonien d'Islington, il s'est rapidement fait un nom avec son rap sur la rue. Ses chansons ont été cliquées des millions de fois. Aujourd'hui encore, Bol compte plus de 30'000 auditeurs mensuels sur Spotify.

Cette ascension n'a pas changé grand-chose à son mode de vie, même lorsqu'il a obtenu un diplôme de niveau secondaire dans un centre de détention pour mineurs. Il était toujours dans la délinquance et vendait des drogues dures. Bol a été poignardé à plusieurs reprises par un gang rival.

Le gardien l'a aidé à se remettre sur pied.

Lorsqu'il a été incarcéré une nouvelle fois à 21 ans, un gardien d'une prison pour adultes l'a encouragé à suivre les cours d'entraîneur FA Level One et Community Sports Leader. «Cela a aidé à briser le cercle vicieux», reconnaît Joseph Bol. Après sa sortie de prison, il a travaillé bénévolement pour une formation de football locale. Il a ensuite fondé son propre club en 2012. L'AC United FC s'est rapidement développé et comptait dans ses rangs un grand talent, Clinton Mola (24 ans, qui joue aujourd'hui pour les Bristol Rovers).

En 2014, Clinton Mola a été invité à faire un essai à Chelsea. Bol l'a accompagné et a été entouré par des joueurs de moins de 14 ans de l'époque comme Reece James (25 ans). Chelsea lui a proposé un contrat d'entraîneur junior, car le club londonien a réalisé l'impact qu'il avait sur la communauté locale. Bol est resté cinq ans chez les Blues.

Prochaine étape de sa carrière en ligne de mire

Depuis 2020, Bol est recruteur junior à Arsenal. Son travail au sein de l'académie d'Arsenal lui confère une influence considérable. Il a ainsi aidé et encouragé Zain Silcott-Duberry (19 ans), qui a fait ses débuts en Premier League avec Bournemouth la saison dernière.

Après cinq ans passés chez les Gunners, Joseph Bol souhaite désormais franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Son objectif est de devenir chef recruteur dans une équipe de la plus haute ligue anglaise. Malgré cet objectif ambitieux, il se montre humble: «Je suis fier de ce que j'ai accompli. C'est bien de réfléchir de temps en temps au chemin que j'ai parcouru».