«Ramona méritait plus que quiconque d'être à l'Euro»

Blessée à un genou, Ramona Bachmann ne disputera pas l'Euro avec l'équipe de Suisse cet été. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

La nouvelle a eu l'effet d'une bombe ce jeudi: blessée, Ramona Bachmann ne participera pas à l'Euro à domicile avec l'équipe de Suisse. L'attaquante du Dash de Houston ne devrait même plus au football cette année puisqu'elle s'est déchirée le ligament croisé antérieur du genou gauche. Une blessure contractée mercredi à l'entraînement à Macolin, sans contact avec une autre joueuse.

«Ça me touche beaucoup, réagit Meriame Terchoune ce vendredi lors d'un point presse. Je suis très triste pour elle. Je sais à quel point elle aurait aimé être là, et surtout, elle s’est tellement investie pendant des années. Elle a aussi traversé des moments difficiles dans sa carrière. Cela aurait été une très belle récompense.»

L'attaquante a perdu son combat

Sur le plan sportif, Ramona Bachmann, déclarée «pas fit», par la sélectionneuse Pia Sundhage lundi, a donc perdu par K.-O. dès le premier round son combat contre le temps. Le plan était clair: faire en sorte que la numéro dix de l'équipe de Suisse soit en mesure de pouvoir «faire de la magie» face à la Norvège le 2 juillet lors du match d'ouverture. Après trois jours d'entraînement, ce plan s'est donc écroulé.

«C'est une joueuse importante de l'équipe et manquer l'Euro à quelques jours du début... Je pense que c’est elle qui méritait le plus d’être là, de représenter son pays sur la grande scène. Mais malheureusement, cela fait partie du sport. C’est très dur, mais c’est la réalité», ajoute Meriame Terchoun, très touchée par le sort réservé à son «amie très proche».

«Elle va revenir plus forte»

Il faut dire que la joueuse de Dijon sait de quoi elle parle puisqu'elle a, elle aussi, subi cette blessure à trois reprises par le passé. «Je peux vraiment ressentir ce qu’elle vit. C’est un chemin extrêmement long. Pour moi, c’est dur, car je sais ce qui l’attend. Cela va durer des mois. Elle devra s’entraîner longtemps. Mentalement, ce n’est pas facile.»

«Nous sommes tous vraiment tristes pour Ramona, commente quant à elle Pia Sundhage. C’est une joueuse clé de cette équipe. Son engagement et son expérience auraient été très précieux pour le tournoi. La perdre à ce stade est un coup dur, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain.»

Pour Coumba Sow, l'équipe doit utiliser cette mauvaise nouvelle. «C’est très dur pour tout le monde. Elle apporte énormément sur et en dehors du terrain, tant sur le plan humain que sportif. On veut maintenant tout donner pour elle. On va l’accompagner. On est fiers d’elle et elle va revenir plus forte.»