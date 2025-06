Leila Wandeler, la surprise de Pia Sundhage dans la liste finale? Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

La surprise de la cheffe? Alors que Sydney Schertenleib, 18 ans, a impressionné lors de sa première saison au FC Barcelone en réussissant à intégrer la première équipe - à la base, elle devait évoluer avec la réserve durant toute la saison -, une autre jeune Suissesse tente de percer au sein d'un ogre européen: Leila Wandeler. La Fribourgeoise de 19 ans a inscrit son premier but avec l'Olympique lyonnais (devenu depuis l'OL Lyonnes) contre Nantes, lors de l'avant-dernier match de la saison régulière en avril dernier.

«Un sentiment incroyable, résume la prometteuse attaquante. J'avais vécu trois dernières saisons compliquées et de voir que le travail paie enfin, c'était beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté.» Elle fait notamment référence à sept mois de galère depuis l'été 2024 en raison d'une blessure à un pied, peu de temps après avoir fait ses débuts avec la première équipe de l'OL deux semaines après avoir soufflé ses 18 bougies. La jeune Lyonne avait déjà été sélectionnée par Pia Sundhage en juillet dernier pour disputer les deux dernières rencontres des éliminatoires pour l'Euro, en Turquie et à Lausanne face à l'Azerbaïdjan. Mais, en raison d’une douleur à une hanche, elle avait rapidement dû déclarer forfait, remplacée par une autre pépite, la Valaisanne Naomi Luyet, fraîchement transférée à Hoffenheim.

Elle n’a rien à perdre

De retour au jeu cet hiver après cette longue pause forcée, la Fribourgeoise n'a pas tardé à devenir un élément majeur de l'équipe réserve de l'OL, en troisième division. Elle s'est également illustrée en avril dernier avec les M19 helvétiques, réalisant un doublé en 45 minutes contre l'Écosse. De quoi lui ouvrir les portes d'un retour dans la première équipe des octuples championnes d'Europe, puis au sein de la Nati. «Pour avoir évolué avec en sélections juniors, je la connais très bien, raconte Noemi Ivelj, qui vient d'être transférée à l'Eintracht Francfort. C'est une super joueuse. Elle est très technique, possède un bon shoot et est forte dans les un contre un.»

Suffisant pour passer le cut et faire partie de la liste des 23? Pas sûr. Mais Wandeler a l'avantage d'évoluer en attaque, un secteur qui n'est pas le plus fourni au sein de la troupe de Sundhage. La sélectionneuse suédoise, qui aime miser sur les jeunes joueuses, n'a pas encore trouvé la formule gagnante dans son animation offensive. «Oui, c'est une très belle opportunité pour moi, mais je sais que la coach veut me donner un rôle un peu plus défensif que d'habitude, ce qui fait que je ne sais pas si je vais pouvoir montrer toutes mes qualités.»

Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La native de Corminboeuf manque d'expérience et de matches de référence. «Je ne mets pas de pression, j'ai tout à gagner, je viens de rejoindre le groupe. Mais je vais tout donner pour être prise pour l'Euro.» Il n'empêche, partager les vestiaires de stars comme Ada Hegerberg, première Ballon d'or du football féminin, Eugénie Le Sommer ou Wendie Renard, permet de sortir de son œuf aguerrie.

«Une personne très rigolote»

Leila Wandeler a commencé à jouer très tôt, à l'école de foot. «Depuis que je suis petite, c'est ma passion.» Ouverts d'esprit, ses parents ne lui ont jamais mis de bâtons dans les roues, au contraire. Par contre, pas toujours évident d'être une petite fille qui aime taper dans le ballon. «J'ai dû me battre, m'imposer. Mais en montrant ce que l'on sait faire sur le terrain, ça passe», raconte celle qui a vécu durant une partie de son enfance, de 6 à 10 ans, à Dakar, au Sénégal. «D'un côté, je pense que cette expérience m'a endurcie, de l'autre, j'étais jeune, innocente, je n'y prenais pas garde. Tout ce que je voulais, c'était jouer au foot.» À son retour à Fribourg, elle a continué à évoluer avec les garçons jusqu'en M16. De quoi forger son caractère et convaincre le centre de formation de l'OL de miser sur elle, puis de la garder à l'été 2023.

Durant ce rassemblement, la Fribourgeoise participe aussi à la bonne ambiance qui règne au sein de l'équipe nationale. «C'est une personne très ouverte, très sympathique. Elle est très rigolote, très active et on s'amuse bien avec», explique ainsi Noemi Ivelj.

La musique étant son hobby, Leila Wandeler, qui compose notamment des instrus, a pris avec elle sa table de mixage, permettant notamment à Coumba Sow, Aurélie Csillag et Noémie Potier de s'essayer en tant que DJ. Selon la Lausannoise, l'essai n'a vraiment pas été concluant. «La première semaine, c'est vrai que c'est difficile d'utiliser les platines. Mais ça va, elle s'est débrouillée», rigole Leila Wandeler. Une bonne humeur communicative qui pourrait faire du bien à l'équipe.