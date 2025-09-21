Dernière mise à jour: il y a 15 minutes

Le tirage au sort des 8es de la Coupe de Suisse a réservé un derby vaudois aux amateurs de football: Yverdon accueillera le Lausanne-Sport début décembre. Sion se déplacera au Brügglifeld.

Yverdon retrouvera Lausanne en 8es de la Coupe de Suisse!

Antonio Marchesano et Yverdon Sport auront droit à une belle affiche début décembre. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Blick Sport

Il fera chaud au Stade municipal d'Yverdon début décembre! Yverdon Sport accueillera en effet le Lausanne-Sport en 8es de la Coupe de Suisse. Sion, de son côté, sera en danger à Aarau, qui vient de sortir Young Boys.

Le Stade Nyonnais, tombeur du FC Zurich, disputera lui aussi un derby romand puisque les Vaudois accueilleront Neuchâtel Xamax. Tenant du trophée, le FC Bâle reviendra en terre genevoise pour y affronter Grand-Saconnex, après avoir péniblement battu Etoile Carouge vendredi soir.



Stade Lausanne-Ouchy recevra quant à lui Winterthour. Lucerne n'aura pas un grand déplacement à effectuer puisqu'il s'en ira à Zoug. A signaler enfin un derby saint-gallois entre Rapperswil-Jona et Saint-Gall.

Sept équipes de Super League, six de Challenge League, deux de Promotion League et une de 1re ligue sont encore en lice pour ce troisième tour, qui aura lieu du 2 au 4 décembre.

Le tirage complet

Rapperswil (PL) - Saint-Gall (SL)

Aarau (CL) - Sion (SL)

Zoug (1L)- Lucerne (SL)

Grand-Saconnex (PL) - Bâle (SL)

Cham (PL) - Grasshopper (SL)

Nyon (CL) - Xamax (CL)

Stade-Lausanne-Ouchy (CL) - Winterthour (SL)

Yverdon (CL) - Lausanne (SL)