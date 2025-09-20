Yverdon Sport a fait plaisir à son public en éliminant le grand Servette FC de la Coupe de Suisse ce samedi. Hélios Sessolo a inscrit le seul but d'une victoire tout sauf volée.

Sidiki Camara et Yverdon n'ont pas laissé respirer les Servettiens, à l'image de Yoan Severin sur cette action. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Adrian Ursea voulait savoir où en était son équipe dans son processus de progression et il a été servi! Yverdon Sport a en effet éliminé (1-0) Servette de la Coupe de Suisse ce samedi, en se montrant fidèle aux idées de son entraîneur roumain, c'est à dire en traitant bien le ballon et en cherchant à avoir le maximum de contrôle sur le jeu. Yverdon, troisième de Challenge League, n'a ainsi pas arraché sa victoire face aux Grenat, il l'a construite méthodiquement, patiemment, en se montrant tout simplement plus convaincant que son adversaire dans le jeu.

Un miracle de Simon Enzler face à Dylan Bronn

Devant 2730 spectatrices et spectateurs, Servette s'est cependant procuré la première occasion de la soirée, grâce a une tête de Dylan Bronn, sauvée par un miracle de Simon Enzler à la 13e. Adrian Ursea avait décidé d'offrir la Coupe de Suisse à son deuxième gardien (Kevin Martin étant l'indiscutable numéro 1 en championnat) et il en a été récompensé sur ce coup grâce à cette parade de grande classe. L'international tunisien pourra dire, comme Pelé en son temps, qu'il a marqué un but, mais que Simon Enzler l'a arrêté, et ce ne sera même pas (trop) exagéré.

Les Grenat ne le savaient pas encore à ce moment-là, mais ils avaient laissé passer leur chance, puisque les Yverdonnois prenaient alors clairement le dessus dans le jeu, fidèles aux préceptes de leur entraîneur.

Auteur d'une première période décevante, Keyan Varela était remplacé par Lilian Njoh à la pause, mais cela ne changeait pas grans chose, à vrai dire, à la maîtrise yverdonnoise dans cette partie. La décision s'est faite à la 59e grâce à un très joli but de l'artiste Hélios Sessolo, lequel a pu tromper Jérémy Frick et mettre Yverdon en tête dans cette partie.

Hélios Sessolo, le héros du match pour Yverdon Sport ce samedi soir. Photo: keystone-sda.ch

Jocelyn Gourvennec réagissait immédiatement à cette ouverture du score en faisant entrer Jamie Atangana et Théo Magnin pour Samuel Mraz (bien discret) et Steve Rouiller, aligné à un poste inhabituel de latéral droit. Le but: aller chercher l'égalisation le plus vite possible, bien sûr, et éviter l'affront. Adrian Ursea et Yverdon ne se laissaient pas impressionner pour autant et YS inscrivait même le 2-0 à la 74e, annulé pour hors-jeu. Dans la foulée, Jamie Atangana se procurait une immense occasion, mais son tir passait juste à côté du but de Simon Enzler, juste devant les supporters grenat.

La meilleure équipe était celle de Challenge League

Malgré une (bien timide) pression en fin de match, Servette ne parvenait pas à inscrire le but de l'égalisation, mais ne peut pas se sentir lésé. La meilleure équipe, ce samedi, était celle qui évoluait en Challenge League.

Voilà donc une quatrième équipe de Super League éliminée de la Coupe de Suisse, après Lugano et Thoune au premier tour, et Young Boys ce samedi. De son côté, Saint-Gall s'en est sorti in extremis à Wil, tout comme Bâle à Carouge vendredi. Les temps sont durs pour les gros en cette fin d'été!