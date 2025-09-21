«Le plus important, c'était de toute suite revenir au score»

Un doublé d'Alban Ajdini a notamment permis au FC Lausanne-Sport de prendre le meilleur sur Concordia Bâle (4-1) ce dimanche. Peter Zeidler s'est montré reconnaissant envers son attaquant et attend encore plus de son équipe sur le plan du jeu.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Alban Ajdini s'est fait plaisir avec un doublé ce dimanche face à Concordia Bâle en Coupe de Suisse, après avoir raté l'occasion du 1-0 à la 13e. «J'ai trop réfléchi sur ce coup, je voulais trop bien faire. Heureusement, j'ai été plus efficace après», souriait le double buteur du jour, aligné à gauche de l'attaque lausannoise.

Son égalisation à la 16e a permis au LS de ne pas douter après l'ouverture du score de «Congeli» à la 15e, ce qui le réjouissait. «On ne sait jamais ce qui peut se passer si on est derrière trop longtemps. Au final, on a bien maîtrisé cette partie e tje suis satisfait d'avoir mis deux buts, c'est important pour la confiance», appréciait l'attaquant, qui a marqué des points ce dimanche.

Alban Ajdini a marqué deux fois ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Son entraîneur Peter Zeidler était lui satisfait de l'efficacité de son attaquant et de la qualification pour les 8es (victoire 4-1 au final), mais pas encore de la performance globale de son équipe. Interview d'après-match avec l'entraîneur du LS.

Coach, si je vous dis que le Lausanne-Sport n'a eu peur qu'une minute ce dimanche, vous partagez le constat?

Oui. Le plus important après leur ouverture du score, c'était de tout de suite revenir. On avait des problèmes sur leurs balles arrêtées et leurs contres et on s'est retrouvés derrière. Mais il y a eu une réaction immédiate et ça m'a plu, ça montre la force mentale, ça montre qu'on n'a pas douté. Parce qu'on ne sait jamais, si on reste vingt ou trente minutes derrière au score, on aurait pu même vivre le même scénario qu'YB à Aarau samedi. Et on ne le voulait pas.

Depuis les tribunes, j'ai vu un petit changement tactique: votre équipe a plutôt joué en 4-3-3 qu'en 4-4-2, avec Alban Ajdini à gauche, c'est juste?

Oui, on dit depuis le début de la saison qu'on doit être capables de jouer avec deux systèmes, le 4-3-3 et le 4-4-2. Depuis le match à Lugano, c'est plutôt 4-3-3 c'est vrai. Mais là aussi, en début de match aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les vrais automatismes, mais Alban a bien fait son job, il a marqué deux buts. Il est sorti un peu blessé, j'espère que ce n'est pas trop grave.

Peter Zeidler ce dimanche sur le terrain d'athlétisme de Saint-Jacques. Photo: keystone-sda.ch

Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez pris votre décision: c'est Olivier Custodio qui va jouer devant la défense en l'absence de Jamie Roche?

Pour l'instant, c'est comme ça, oui. Jamie sera absent pour six semaines, c'est un choc pour nous, mais il faut faire avec et on va faire avec. Olivier est tellement fort tactiquement qu'il peut jouer à ce poste, mais il doit être soutenu par les autres, comme tout le monde.

Une question plus générale: il y a déjà quatre clubs de Super League éliminés. Cela signifie-t-il quelque chose concernant le niveau du championnat?

Cela en dit surtout long sur le niveau d'Yverdon et d'Aarau, je pense. Saint-Gall a aussi eu beaucoup de réussite en se qualifiant à Wil. Mais on ne regarde que nous, et nous n'avons pas eu un mauvais tirage en venant jouer contre une équipe de 1re ligue. Maintenant, on attend le tirage au sort. On veut faire quelque chose en Coupe, mais je suis surtout content qu'on aie maintenant une semaine complète devant nous pour bien nous entraîner et pour améliorer tout ce qu'il y a améliorer dans notre jeu.



