Lausanne n'a tremblé qu'une minute ce dimanche face à Concordia Bâle en Coupe de Suisse, le temps pour Alban Ajdini d'égaliser après l'ouverture du score de «Congeli». Les hommes de Peter Zeidler sont ensuite allés chercher une qualification tranquille pour les 8es.

L'attaquant canadien Theo Bair a inscrit son premier but pour le Lausanne-Sport ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le stade d’athlétisme de Saint-Jacques n’a pas vraiment la gueule d’un piège pour une équipe de Super League. Un public peu nombreux (1147 spectateurs) et loin du terrain, forcément, une atmosphère d’un calme extrême avec, pour seule particularité, la vingtaine de fraudeurs, il faut bien les appeler par leur nom, qui regardent le match depuis le parking surplombant le terrain, avec le luxe d’avoir un toit sur leur tête, fût-il en béton, pour les plus malins. De quoi voir le match gratuitement et au sec, à l’inverse de ceux de l’étage du dessus, sous la flotte.

Ludovic Magnin dans les tribunes

Bref, l’environnement n’avait pas de quoi faire peur au Lausanne-Sport ce dimanche, mais on aura tout de même une pensée émue pour les 150 supporters vaudois, lesquels étaient parqués dans un virage si éloigné du terrain, quelque part derrière une installation de saut en hauteur, que l’on peine à imaginer qu’ils aient pu différencier Olivier Custodio de Gabriel Sigua de là où ils étaient. A noter que Ludovic Magnin était présent dans les tribunes pour venir assister au match de son ancienne équipe, qu’i a mené jusqu’en demi-finales la saison dernière, à quelques dizaines de mètres de là, d’ailleurs, puisque le LS s’était incliné à Bâle au terme s’un match splendide.

Sur le terrain, pour ceux qui ont vu quelque chose, Concordia, honnête pensionnaire de 1re ligue, a fait son match, cherchant constamment à jouer au football et à ressortir de derrière. Le LS n’a pas eu la partie facile ce dimanche, mais il n'a pas non plus tremblé. Les Vaudois ont construit leur victoire, petit à petit et, au final, elle ne souffre d'aucune discussion.

Pour cette rencontre, Peter Zeidler avait opté pour un duo offensif composé de l'attaquant canadien Theo Bair et d'Alban Ajdini, lesquels ont tous deux marqué, ce qui est forcément bon pour la confiance. En l'absence de Jamie Roche, le poste de sentinelle était lui occupé au coup d'envoi par Olivier Custodio, le capitaine du LS.

Une envolée spectaculaire pour Kevin Mouanga! Photo: keystone-sda.ch

La première occasion a été pour les Vaudois, mais Alban Ajdini n’a pas été assez prompt à réagir à la 13e pour ouvrir la marque. Et, dans la foulée ou presque, Marlon Würsten a pu lui tromper Karlo Letica d’une jolie frappe (15e, 1-0). «Congeli», le petit surnom du club bâlois, était devant!

Les Bâlois n’ont cependant pas eu le temps de trop s’enflammer puisque soixante secondes plus tard, Alban Ajdini se rachetait de son occasion manquée et égalisait, de près (16e, 1-1). Lausanne n’a donc pas vraiment tremblé dans cette partie, d’autant que Beyytt Lekoueiry a pu inscrire le 2-1 à la 34e. Le LS était donc devant à la pause face à un Concordia vaillant et parfois même menaçant, mais qui n’avait pas les armes pour lutter sur l’entier du match.

Les premières minutes de Rodolfo Lippo avec le LS

S’il y avait encore un doute sur l’issue de la rencontre, Beyatt Lekoueiry l’a d'ailleurs définitivement levé à la 58e en servant parfaitement Alban Ajdini pour le 1-3. Theo Bair a lui inscrit le quatrième à la 61e, donnant grâce à son premier but pour le LS une allure tout à fait anecdotique à la dernière demi-heure.

La fin de match a ainsi été l'occasion pour Peter Zeidler de gérer les temps de jeu, en faisant souffler l'infatigable Olivier Custodio et en offrant au jeune Rodolfo Lippo ses premières minutes avec la première équipe du Lausanne-Sport. Une après-midi réussie sur toute la ligne, au final.