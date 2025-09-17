Peter Zeidler est inquiet pour son milieu de terrain

Peter Zeidler était content du caractère montré par son équipe ce mercredi à Lugano, mais l'entraîneur du LS est inquiet sur un point précis: le milieu de terrain. Jamie Roche est sorti blessé, Nicky Beloko est out plusieurs semaines et Gaoussou Diakité suspendu.

Peter Zeidler et le LS rentrent à Lausanne avec un point. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lausanne n'a pas été convaincant en première période à Lugano ce mercredi, mais a connu un très bon passage après la pause, qui lui rapporte un point grâce à un très joli but de Beyatt Lekoueiry à la 52e. Peter Zeidler est content de ce point, qui permet au Lausanne-Sport d'avancer un peu et de prendre deux points d'avance sur Winterthour, dernier. Le bilan lausannois en Super League est donc d'une victoire, un nul et quatre défaites. Pas encore de quoi crier de joie, mais au moins, la spirale de défaites est brisée. Interview d'après-match, au Cornaredo.

Peter Zeidler, la première chose, c'est qu'on a vu un Lausanne-Sport qui a du caractère...

Je suis d'accord. On a montré du caractère, la mentalité dont on parle souvent. Je complimente nos joueurs, ils ont vraiment tout donné après les deux chocs subis en début de match.

Deux chocs?

Deux en même temps, oui. Le but encaissé où on n'a pas bien défendu, et la blessure de Jamie Roche en même temps. Au moment où on prend le 1-0, il n'est pas sur le terrain, il demandait le changement. Mais on a surmonté ces deux chocs, ça montre le caractère de cette équipe. Lors du premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on était beaucoup plus forts que notre adversaire. Et sur la fin, on a eu un grand gardien. On a protégé notre surface avec tous nos hommes et on aurait même pu, à la toute fin de la partie, l'emporter. Il nous a manqué cinq centimètres.

Mais votre équipe n'a pas perdu...

On a cassé la dynamique, oui! En résumé, c'est ça. On a mieux joué, c'était l'objectif quand même, même si on n'a pas été flamboyants. Ce n'était pas le moment après quatre défaites. On ne pouvait pas arriver à Lugano et être brillants, d'un coup. Alors, globalement, je suis content, même si tout n'a pas été parfait.

Trois joueurs ont fêté leur première titularisation avec le LS ce soir, ce n'est pas rien. Comment les jugez-vous?

Theo Bair a joué 90 minutes, je ne sais même pas quand c'était la dernière fois pour lui, peut-être avec Motherwell, en Ecosse. Et il y a Enzo Kana-Biyik, qui découvre le monde professionnel. Tout est nouveau pour lui, c'est un tout jeune joueur, il a à peine 18 ans. Et il y a Gabriel Sigua, qui a tout donné, qui a couru 12 kilomètres. Aujourd'hui, globalement, je suis satisfait, aussi au niveau tactique. De nouveau, tout n'a pas été parfait, mais on a compris comment on voulait jouer.

Vous avez fait quelques choix forts, notamment en attaque. La concurrence commence à se faire sentir?

Idéalement, oui. Mais là, on va surtout parler de Jamie Roche, notre stratège au milieu, on a vu à GC à quel point il nous a manqué. J'espère que sa blessure n'est pas si grave, mais le staff médical n'est pas très optimiste à première vue. Il y a Gaoussou Diakité, qui est toujours suspendu. Et Nicky Beloko est blessé, il sera absent plusieurs semaines.

Plusieurs semaines, à ce point?

Oui. C'est pour ça que, quand vous me parlez de concurrence, je vous réponds que ce n'est pas aussi positif que ça.

Dimanche, ce match de Coupe de Suisse à Concordia Bâle, équipe de 1re ligue. A quoi vous attendez-vous après avoir éliminé Vevey au premier tour?

On ne peut pas rentrer par le tunnel du Gothard ce soir, donc on a six heures de route par le col. Il va falloir bien récupérer ensuite, mais on a jeudi, vendredi et samedi, ça va. On a vu au premier tour que Lugano et Thoune étaient sortis, on sait qu'on doit être méfiants. Mais on va le faire, je le dis. On va se qualifier. La Coupe, c'est un objectif.