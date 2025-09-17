Urs Schnyder a donné un deuxième carton jaune à Karim Sow à la 63e du match entre Lugano et Lausanne ce mercredi. Après avoir visionné la VAR, l'arbitre a cependant laissé le défenseur du LS sur le terrain. Les Tessinois ont officiellement déposé protêt.

Karim Sow a bel et bien fait faute sur Renato Steffen. Mais le défenseur lausannois a été sauvé de l'expulsion par un hors-jeu préalable. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lugano et Lausanne en étaient à 1-1 ce mercredi à la 63e au Cornaredo lorsqu'est arrivée une scène qui va faire beaucoup parler d'elle dans les prochains jours, surtout au Tessin sans aucun doute.

Les faits: Karim Sow, qui avait déjà reçu un carton jaune auparavant, accroche Renato Steffen. Urs Schnyder lui inflige un nouvel avertissement, synonyme d'expulsion. Tout semblait clair. Mais la VAR l'appelle pour un hors-jeu préalable et l'arbitre, après concertation, décide d'annuler l'expulsion de Karim Sow, lequel se trouvait déjà sur le chemin de la douche. Et là commence la polémique.

Le hors-jeu est clair. Pas de souci. Mais, selon le FC Lugano, un carton jaune ne peut pas être annulé par la VAR, même s'il mène à un carton rouge. Selon les Tessinois, Urs Schnyder n'aurait ainsi pas pu annuler ce carton, ce que Mattia Croci-Torti a défendu en conférence de presse d'après-partie.

Un double jaune transformé en rouge direct?

«Nous avons déposé protêt et nous allons le maintenir. L'arbitre a choisi de mettre le jaune, il a pris sa décision. Elle a été changée à Volketswil par quelqu'un d'autre et ce n'est pas facile à accepter», a affirmé le «Mister». L'argumentation est la suivante: l'arbitre aurait été appelé par la VAR pour le hors-jeu et le corps arbitral, conscient qu'il ne pouvait pas réglementairement annuler l'expulsion, aurait transformé le jaune en rouge direct. Et là, la VAR peut intervenir. Un journaliste tessinois a parlé de «stratagème», ce à quoi Mattia Croci-Torti a répondu par une moue entendue. La SFL aura donc à se prononcer sur la validité et la pertinence ou non de ce protêt.

Renato Steffen a reçu un carton rouge alors qu'il se trouvait sur la civière... Photo: keystone-sda.ch

Pour le reste, Mattia Croci-Torti a vu une partie «aux deux visages», notamment de la part de son FC Lugano. «Nous avons bien attaqué la partie. La première mi-temps était à nous, mais le but concédé nous a fait perdre de la confiance. On a ensuite déjoué pendant dix minutes, mais nous avons bien terminé le match. Leur gardien a fait deux miracles face à Kevin Behrens et Claudio Cassano, bravo à lui. On aurait pu l'emporter», a estimé Mattia Croci-Torti.

Renato Steffen à l'hôpital, avec un carton rouge

La scène de la 93e minute a également retenu toute son attention. Auteur d'un bon match jusque-là, Renato Steffen a percuté violemment Karlo Letica et s'est fait logiquement expulser. L'attaquant du FC Lugano, sorti sur uns civière, est parti à l'hôpital pour des examens complémentaires. Souffre-t-il d'une fracture des côtes? Ou juste d'un coup qui lui a coupé la respiration? Son état semblait en tout cas sérieux.

Mattia Croci-Torti, s'il n'a pas contesté l'expulsion de son joueur, a nié toute mauvaise intention de sa part. «Il a fait un très bon match, il a une qualité unique en Suisse. Son expulsion, ce n'est pas un excès de nervosité, il ne voulait pas faire mal à Karlo Letica. Je ne justifie pas la faute, attention, mais je l'explique par une volonté de tout faire pour aller marquer et prendre les trois points.» Quoi qu'il en soit, Renato Steffen risque une suspension longue durée en parallèle de son éventuelle absence pour blessure.