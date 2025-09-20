La tâche n'aura pas été facile ce samedi pour le FC Sion. Opposés à Prishtina Berne, pensionnaire de 1re ligue, les Sédunois ont assuré le minimum pour se qualifier en huitième de finale de la Coupe de Suisse.

Le FC Sion s'est défait non sans mal 0-2 de Prishtina Berne, pensionnaire de 1re ligue, et rejoint les huitièmes de finale de Coupe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Malgré les trois ligues d’écart, Anthony Racioppi a été le premier des deux gardiens à être mis sous pression. À la cinquième minute, Bauer parvient à s’échapper sur le côté après un magnifique dédoublement. Sa frappe au premier poteau passe à quelques centimètre des buts sédunois.

Service minimum en première mi-temps

Le FC Sion n’aura cependant pas douté longtemps en terres bernoises. Dès la huitième minute, Chouaref se débarrasse de son adversaire sur le côté droit avant d’adresser un centre parfait dans la surface. Lukembila ne se fait pas prier, sa reprise de volée finit dans le petit filet droit de Baumann. Dès lors, le match devient plus fermé, Prishtina ne procédant qu’en transition sur des longs ballons. Les Sédunois n’arrivent quant à eux pas à déverrouiller le bloc bernois, qui défendent avec envie et beaucoup d’agressivité. Cette agressivité conduira d’ailleurs les joueurs de Prishtina Berne à quelques fautes, mais aucun carton ne sera sorti lors de la première période par l’arbitre de cette rencontre.

«Le plus important était évidemment de gagner, et c’est souvent plus dur contre des équipes qui ne sont pas en Super League. Tout le monde s’attend à ce qu’on gagne, cela rajoute de la pression», explique Liam Chipperfield, buteur dans le temps additionnel.

Le FC Sion ouvre le score après huit petites minutes face à Prishtina Berne au deuxième tour de la Coupe de Suisse 25/26. Photo: KEYSTONE/Anthony Anex

Repartis sur des bases similaires à celles de premières mi-temps, les Sédunois se montrent à nouveau dangereux dès les premières minutes du deuxième acte. Sur un corner botté au second poteau, Hairizi se retrouve tout seul aux cinq mètres mais sa tête passe juste à côté. Ce même Hairizi se fait avertir cinq minutes plus tard après une semelle. Le public bernois s’enflamme alors lorsque Prishtina se procure deux corners coup sur coup, leur situations les plus dangereuses jusqu'alors.

Une bonne réaction après Servette

«C’est sûr que ce genre de matchs sont très intenses, très physique. On doit mettre encore plus d’intensité que l’équipe adverse, mais on est habitués à cela, ce n’est pas un problème», explique Liam Chipperfield. «Le plus important, c’est de ne pas répondre aux fautes et de terminer le match à 11 joueurs, et c’est ce qu’on a fait. Je suis satisfait de la performance et de la réaction de mes joueurs après le match sans contre Servette», ajoute Didier Tholot, entraîneur du FC Sion.

Egalement sur coup de pied arrêté, Baltazar Costa reprend un corner de Liam Chipperfield à la ligne des seize mètres mais sa frappe frôle le poteau de Baumann. Dix minutes plus tard, sur un nouveau corner, le ballon est sauvé sur la ligne de but bernoise, empêchant le FC Sion de faire le break dans cette partie. Mazreku, capitaine de Prishtina, empêchera même Boteli de partir seul au but sur l’action suivante et écopera d’un carton jaune.

La délivrance dans les arrêts de jeu

Mais à la 90e minute, tout le stade explose en croyant voir le ballon entrer dans le but sédunois, mais la frappe de Nushi était venue se loger dans le petit filet extérieur de Racioppi. Sur une dernière contre-attaque, Chipperfield se présente seul face au gardien et crucifie Prishtina dans le temps additionnel. «Évidemment, le plus important était de passer au tour suivant», témoigne le buteur. «Mais je suis toujours content de pouvoir aider l’équipe avec un but ou une passe décisive»

Le FC Sion n’aura pas été des plus convaincants, mais s’assure une place en huitième de finale de Coupe de Suisse au terme d'un match piègeux.