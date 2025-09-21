Malgré des intentions louables et quelques occasions manquées, le FC Bosna Neuchâtel n'aura pas su faire face à l'ogre Lucerne qui se dressait devant lui. Les Neuchâtelois se sont inclinés 0-6 et quittent donc la Coupe de Suisse.

Exauce Lukau tacle Kevin Spadanuda. Bosna a tout donné ce dimanche! Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Le FC Bosna Neuchâtel n’aura malheureusement pas pu espérer longtemps. Opposé au FC Lucerne, le club neuchâtelois de 2e ligue inter aura tenu 20 petites secondes avant de voir ses espoirs d’exploits douchés. Sur la première incursion lucernoise, Adrian Grbic place sa tête au premier poteau, Papiss Diedhiou ne pouvant que dévier la balle au fond de ses propres filets. Trois minutes plus tard, ce même Adrian Grbic est trouvé seul au deuxième poteau au terme d’une attaque rapide et crucifie à nouveau les Neuchâtelois. 2-0 après quatre minutes!

«C’est dommage d’entamer le match comme ça, parce qu’on avait discuté en amont qu’il était important d’essayer de conserver le 0-0 le plus longtemps possible. C’est un peu frustrant quand on voit qu’on a su faire beaucoup mieux par la suite», explique Adan Rebronja. «Je pense qu’on les a trop respecté d’entrée, et après c’était dur dans la tête.»

Papiss Diedhiou n'a pas réussi à arrêter le penalty de Kabwit. Photo: KEYSTONE/Anthony Anex

Après cette entame de match compliquée, Bosna a mis bien dix minutes à se remettre à l’endroit. Les pensionnaires de 2e ligue inter se procuraient même quelques situations, sans qu’aucun tir ne vienne cependant déranger Pascal Loretz. En revanche, les hommes d’Adan Rebronja ne refusaient pas le jeu et essayaient de ressortir le ballon depuis leurs bases arrières, à l’image de leur capitaine Samir Efendic, omniprésent à la construction en demandant encore et encore le ballon.

Première mi-temps difficile

Malgré cette bonne volonté, l’écart de niveau s'est fait ressentir et Lucerne est venu alourdir le score par deux fois par Lars Villiger et Lucas Ferreira aux 17e et 20e minutes. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, le stade de la Maladière a pensé exulter lorsqu'Owe Bonyanga s'est retrouvé tout seul au deuxième poteau sur un centre de Merveille Fundambu. Malheureusement, sa tête est passée quelques centimètres au dessus du but d’un Pascal Loretz battu.

«On a essayé de créé des occasions par le jeu, de trouver des combinaisons. C’est dommage que sa tête ne rentre pas. Lucerne a montré qu’ils étaient plus rapides, plus techniques. Au final, c’est juste une bonne expérience pour nos joueurs», relativisait l’entraîneur neuchâtelois.

À quelques centimètres de l'exploit

Avec un changement à la mi-temps, Adan Rebronja pensait avoir effectué un coup de génie à la 55e, lorsque son nouvel entrant Muhidin Becirovic réussi à croiser son tir dans le petit filet lucernois. Malheureusement pour l’attaquant du FC Bosna Neuchâtel, l’arbitre de touche avait levé son drapeau pour le signaler en position de hors-jeu. L’euphorie n’était cependant que de courte durée, puisque sept minutes plus tard, Ruben Fernandes envoyait un missile dans un angle très fermé qui trompait Papiss Diedhiou au premier poteau, avant que le nouvel entrant Oscar Kabwit transforme un penalty, presque sorti par le gardien gambien.

Suite à ce but, les Neuchâtelois tenaient le rythme sous une pluie battante, jusqu’à ce que leur capitaine Samir Efendic commette l’irréparable. Déjà averti en première mi-temps, le leader de Bosna laissait traîner son coude sur le visage d'Adrian Bajrami, synonyme de deuxième carton jaune et donc d’exclusion.

«On connaît Samir, c’est un super joueur avec beaucoup d’expérience. Il a fait un match magnifique aujourd’hui, mais je pense qu’il y avait de la frustration au vu du score», explique Adan Rebronja. «Ce n’est pas quelque chose de grave, on va se concentrer sur le championnat et garder uniquement cette expérience.»

Une après-midi réussie malgré tout

Le FC Bosna n’aura donc pas pu réaliser l’impensable en éliminant Lucerne, mais ce score de 0-6 reste tout de même encourageant au vu des cinq divisions séparant les deux équipes. Le président du club neuchâtelois reste tout de même satisfait de l’expérience vécue aujourd’hui par son club, son équipe et les 2600 spectateurs du jour.

«C’était important que tout le match se déroule sans encombres au niveau de l’organisation. On est très contents et cela nous a apporté beaucoup d’expérience», explique, satisfait, le président du FC Bosna Neuchâtel. «C’est vrai qu’on attendait entre 3000 et 4000 personnes. Il y en a eu 2600 finalement, mais cela nous a quand même permis de rentabiliser les dépenses qu’on a dû faire pour le stade et la sécurité», conclut-il.

Le FC Bosna se concentrera désormais uniquement sur son championnat après un départ canon de quatre victoires en autant de matchs. Lucerne de son côté, enchaînera dimanche prochain avec un périlleux déplacement à Bâle.