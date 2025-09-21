Opposé à Lucerne dimanche lors du plus grand match de son histoire, le FC Bosna Neuchâtel a dû faire des choix pour organiser cette rencontre de Coupe de Suisse. Le plus audacieux d’entre eux? Disputer le match à la Maladière, stade de Neuchâtel Xamax.

Le FC Bosna Neuchâtel s'apprête à jouer le plus grand match de son histoire dimanche à 16h contre le FC Lucerne. Photo: Meho Delic

Robin Smania

Pour la première qualification de son histoire en Coupe de Suisse, le FC Bosna Neuchâtel se donne les moyens de rêver. En plus de son début de saison canon en 2e ligue inter, avec quatre victoire en autant de matchs, les Neuchâtelois vont s’offrir un match de gala. Après avoir atomisé Breintenbach (2e ligue) au 0-5 premier tour, le hasard du tirage au sort a vu Bosna tomber contre le FC Lucerne, club évoluant dans l’élite du football suisse. Le plus gros match de l’histoire du club se disputera donc ce dimanche à 16h.

Le FC Lucerne, pensionnaire de Super League, sera l'adversaire du FC Bosna Neuchâtel au deuxième tour de la Coupe de Suisse ce dimanche à 16h au stade de la Maladière. Photo: KEYSTONE/Philipp Schmidli

«On n’a rien à perdre, c’est un cadeau pour nous de pouvoir jouer un match comme ça. Après, c’est sûr qu’on va essayer de travailler en fonction de Lucerne cette semaine. Je suis allé les voir contre Young Boys, j’ai pris des notes sur leurs faiblesses et leurs qualités. J’ai des joueurs qui ont joué en Promotion League et en Challenge League, qui ont de l’expérience, donc on va essayer de réaliser un miracle, si je puis dire ainsi», explique Adan Rebronja, entraîneur de Bosna Neuchâtel.

Un cadre de professionnels

Si la qualité de l'adversaire du week-end n’était pas suffisante pour le prestige de ce match, le comité du FC Bosna a décidé que cette rencontre allait se dérouler à la Maladière, stade de Neuchâtel Xamax pouvant accueillir près de 12’000 spectateurs. Ce choix n’avantagera en tous cas pas les Neuchâtelois, face à une équipe de Lucerne habituée des grands terrains et des grands stades. Selon le président de Bosna, le match n’aurait quoi qu’il arrive pas pu se tenir sur leur terrain, aux Geneve-sur-Coffrane.

«Au niveau de l’organisation, c’était infaisable. C’était très compliqué de faire venir la sécurité nécessaire, on aurait aussi dû installer des barrières, et même des tribunes», explique le président de Bosna, Hasan Selimovic. Entre 3000 et 4000 personnes sont espérées pour ce match, dont près de 700 Lucernois. «On a demandé à la Ville de Neuchâtel et au club de Neuchâtel Xamax de pouvoir jouer à la Maladière, et ils nous ont fait une liste de points à respecter pour pouvoir jouer, notamment la police et la sécurité publique.» En revanche, Bosna n'a pas eu la possibilité de s'entraîner dans le stade des Rouge et Noir, qu'ils découvriront dimanche à 16h.

Des coûts exorbitants

La location du stade elle seule coûte entre 30’000 et 40’000 francs, somme à laquelle il faut ajouter toute l’organisation et la sécurité. Ce montant a un poids colossal dans un budget de club amateur, mais n’inquiète pas pour autant Hasan Selimovic, qui entend bien récupérer sa mise grâce au match de son équipe. «Il devrait y avoir beaucoup d’intérêt pour ce match, on a déjà vendu 1200 billets, dont 700 aux fans Lucernois. Je pense que si 3000 ou 4000 personnes viennent au match, on devrait même réussir à gagner un peu d’argent», espère le président.

Si le match le plus prestigieux de la saison du FC Bosna Neuchâtel devrait suffire à rembourser les coûts, ce n'est pas (encore) grâce aux primes de qualification, peu élevées à ce stade. Pour son exploit du premier tour, Bosna a reçu 2000 francs de la part de l'ASF.