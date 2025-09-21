Le Stade Nyonnais réalise l'exploit face à Zurich

Dimanche, les Nyonnais ont fait tomber le FC Zurich aux tirs au but. Un véritable exploit qui emmène les Vaudois en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.

Carouge tout près de l’exploit vendredi face à Bâle (défaite aux tirs au but). Yverdon et Aarau respectivement vainqueurs de Servette et Young Boys. Les clubs de Challenge League ont tenu tête ou ont été les bourreaux des clubs de Super League en ce week-end de Coupe de Suisse. Dimanche, le Stade Nyonnais espérait surfer sur la tendance, face au FC Zurich à Colovray.

Ses supporters aussi voulaient y croire. «Ecrivons l’histoire», était inscrit en majuscule sur une bâche jaune et noire, tendue sur les barrières du stade. Les Zurichois, eux, se faisaient plus taquins, avec leur banderole «Liebsch de Fuessball - Hassisch d’UEFA» (traduisible par «J’aime le football, je déteste l’UEFA»). Cocasse quand on sait que le siège de l’organisation est situé à quelques dizaines de mètres seulement du parcage visiteur.

Ouverture du score zurichoise

Sous une fine pluie, ce sont les locaux qui se sont montrés entreprenants en premier. À la neuvième minute, Ruben Correia héritait du ballon à l’entrée de la surface. Le piston gauche nyonnais éliminait un adversaire d’une feinte de frappe, enroulait du droit, mais sa frappe fuyait le cadre. Deux minutes plus tard, c’est Juan Ghia qui se procurait une occasion en contre-attaque. Cette fois, sa tentative était contrée par un Zurichois, puis captée par Yanick Brecher.

Le FCZ n’a pas tardé à réagir, mais s’est heurté à Melvin Mastil. Le gardien nyonnais a réalisé un petit miracle devant Matthias Phaëton (12e). Juste avant que son homologue zurichois ne l’imite, Yanick Brecher réalisant une parade de toute beauté sur une demi-volée déviée de Ruben Correia (16e). À la 19e, la Südkurve zurichoise a entonné «FC Züri schiess’ ein Tor». Il suffisait de demander, puisque quelques secondes plus tard, Matthias Phaëton était le plus prompt à récupérer un ballon repoussé par Melvin Mastil. Zurich faisait sauter le verrou nyonnais et menait à Colovray.

Les Nyonnais ont eu beau continuer à récupérer quelques ballons haut sur le terrain, Zurich était devant et hormis quelques fautes et tirs manqués, il n’y a plus eu grand-chose à se mettre sous la dent. Jusqu’au temps additionnel, durant lequel Juan Ghia s’est présenté seul face à Yanick Brecher, sprintant de la gauche. Son pointu, complètement manqué, est passé à côté, filant même jusqu’en touche.

Melvin Mastil arrête un penalty

Sous une pluie battante, le début de deuxième mi-temps s’est à nouveau focalisé sur les portiers des deux équipes. Melvin Mastil a d’abord bloqué une jolie frappe de Steven Zuber (51e). Avant que son homologue zurichois ne fasse un sauvetage peu académique, sur un essai de loin de Mayka Okuka (54e). Ainsi qu'une claquette, sur un centre-tir enroulé de Pedro Rodriguez (57e).

Alors que le match s'enlisait un peu, Juan Ghia a fait une énième différence dans les seize mètres zurichois. Son service a trouvé Jarrell Simo à l’entrée de la surface, qui, d’une frappe ras-de-terre précise, a égalisé pour le Stade Nyonnais. La formation de Challenge League embêtait, une nouvelle fois, celle de Super League.

Dans la fin de match, Nyon n’a pas toujours fait les bons choix (Joris Manquant à la 74e), mais a été maintenu dans le match par de nouveaux exploits de Melvin Mastil. D'abord sur corner, quand le gardien nyonnais a détourné du bout des doigts une tête de Mariano Gomez (77e). Puis, plus important encore, en détournant superbement un penalty de Steven Zuber (85e). Colovray semblait prêt pour l’exploit.

Melvin Mastil encore héroïque

Pour fêter la prolongation, la pluie (pourtant déjà forte) a encore redoublé d’intensité. Le terrain est devenu de moins en moins praticable. Et hormis un coup franc de Steven Zuber sur le haut de la barre transversale (105e), les deux équipes n’ont pas pu offrir un grand spectacle aux 2’122 supporters présents à Nyon. Direction les tirs au but, donc, pour les joueurs perclus de crampes des deux camps.

Steven Zuber, qui avait déjà manqué son essai à la 85e, s'est avancé en premier tireur. L'ex-international a vu sa tentative une nouvelle fois arrêtée par Melvin Mastil, parti du même côté. Puis, Nyon a marqué. Et Damienus Reverson envoyé son essai dans les étoiles. Mais Ruben Correia a, à son tour, manqué sa tentative. Le Stade Nyonnais n'avait plus qu'une longueur d'avance.

Mais Cheveyo Tsawa, quatrième tireur zurichois a, lui aussi, manqué son affaire. La balle de match était dans les pieds de Leorat Bega. Le milieu de terrain, entré en cours de jeu, a transformé son essai d'une subtile panenka et envoyé Nyon en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.

Les célébrations devant le parcage zurichois a donné lieu à quelques débordements sur le terrain, entre joueurs des deux équipes et même quelques supporters. Sans trop de conséquence, heureusement.