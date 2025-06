Bienne a-t-il été lésé par l'arbitrage face au FC Bâle?

Le FC Bienne s'est bien battu, mais s'est incliné face au FC Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Sur la lancée de ses matches face à Lugano et Young Boys lors de deux tours précédents, le FC Bienne a regardé son adversaire, Bâle ce dimanche, dans les yeux (1-4). Au point même de sortir de la rencontre avec des regrets. Et des doutes aussi. Concernant une décision arbitrale.

Un coup de sifflet tombé à la 65e, permettant aux Rhénans de reprendre l'avantage quelques minutes seulement après l'égalisation de Brian Beyer. Les faits? Une sortie de Raphael Radtke, jugée non maitrisée par Stefan Horisberger, sur Albian Ajeti. Et ce alors que les Biennois venaient d'égaliser à 1-1 .«C'est litigieux», estime Samir Chaibeddra, coach des Seelandais, qui aurait aimé voir l'arbitre agir autrement. «Il a pris deux décisions complètement différentes. On sait que c'est plus compliqué pour la VAR d'intervenir sur un penalty. Pour nous, il a attendu qu'on l'appelle. Pour Bâle, il a tout de suite sifflé. Il aurait peut-être aussi dû attendre que la VAR intervienne.»

«Le bilan est très positif»

«C'est peut-être la différence de classe entre les deux clubs qui a joué. On peut la comprendre de l'extérieur, mais elle est très frustrante de l'intérieur. C'est le foot, c'est comme ça», poursuit Samir Chaibeddra. Qu'en pense Xherdan Shaqiri, l'homme du match? «Le gardien doit avoir la balle quand il sort. S’il touche l’adversaire, c’est penalty. L’arbitre a pris la bonne décision pour moi», répond l'ancien international suisse.

Passées les questions liées à l'arbitrage, le coach biennois s'est dit heureux du visage montré par son équipe face au champion de Suisse. «Sur le plan tactique, je crois que nous avons été dans le juste, comme aux tours précédents face à Lugano et Young Boys», se réjouit-il, même s'il nourrit quelques regrets sur la physionomie du match. «On a peut-être mal joué certains coups. On aurait pu être plus tueurs, plus lucides dans les derniers gestes.»

Bienne espère maintenant capitaliser sur sa performance en Coupe

Très vite cependant, la fierté reprend le dessus. «Le bilan est très positif, on peut être fier de nous. Il ne faut pas oublier que ce sont pour la plupart des joueurs amateurs, qui travaillent à côté, face à des pros, rappelle-t-il. J'ai félicité mon équipe et leur ai dit qu’il fallait sortir la tête haute.»

Samir Chaibeddra espère maintenant que cette magnifique épopée en Coupe de Suisse permettra au FC Bienne de bâtir. Un «effectif compétitif» d'abord, puis un avenir en Challenge League dès la saison 2026-2027. «Une finale de Coupe, que demander de mieux pour se mettre en vitrine?» interroge le Lyonnais. «C'est beau pour la ville et pour le club.»