Les Bâlois remportent la 14e Coupe de Suisse de leur histoire. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Vaillant jusqu'au coup de sifflet final, le FC Bienne a vu son rêve de victoire finale en Coupe de Suisse s’éteindre face au FC Bâle ce dimanche. Devant 30’897 spectatrices et spectateurs, guichets fermés, l’équipe de Samir Chaibeddra aura néanmoins pu montrer l’étendue de ses qualités, mais aussi démontrer une nouvelle fois que, sur un match, l’écart entre Super League et Promotion League n’est pas immense.

Il aura cependant manqué un peu de réussite aux Biennois pour faire trembler encore un peu plus le grand favori bâlois. Ces derniers, qui touchaient la latte dès la 2e minute par Anton Kade et manquaient le but vide à la 16e (Bénie Traoré), dépendaient même de la complicité d’Anthony De Freitas pour ouvrir la marque (35e). En voulant dégager en corner un centre de Xherdan Shaqiri, le capitaine biennois trompait bien involontairement son portier Raphael Radtke.

Les Biennois ne se laissent pas faire

C’est d’ailleurs une fois menés que les Seelandais se montraient les plus dangereux. Dans la foulée d’un premier essai d’Omer Dzonlagic, Yann Massombo forçait Marwin Hitz à une difficile parade à la 38e. Le milieu biennois mettait ensuite une nouvelle fois le portier bâlois à contribution peu avant la pause (43e). Sans doute trop libérée par cette ouverture du score, qui aura mis plus de temps que prévu à venir, l’équipe de Fabio Celestini s’est fait peur.

Et continuait de trembler en seconde période. Bryan Beyer, exemplaire d’abnégation et de combativité en première période, manquait même face à Marwin Hitz une occasion en or d’égaliser (52e). De quoi faire enrager encore un peu plus Fabio Celestini, déjà très remonté contre son équipe en première période.

Bâle qualifie Lausanne pour l'Europe

À la 57e, les plus de 12’000 supporters biennois se levaient comme un seul homme après qu’Abdoulaye Coulibaly se fut écroulé dans les 16 mètres bâlois. Après visionnage des images à la VAR, Stefan Horisberger accordait à juste titre un penalty pour une faute de Jonas Adjetey, en grande difficulté ce dimanche. Battu quelques secondes plus tôt, Bryan Beyer ne manquait pas sa deuxième chance et remettait les deux équipes à égalité (61e).

La situation de parité n’allait cependant pas durer bien longtemps, puisque Xherdan Shaqiri trompait Raphael Radtke sur un penalty plus que discutable à la 67e. Tout était donc à refaire pour un FC Bienne qui n’était plus à un miracle près dans cette Coupe de Suisse. C’était toutefois le FC Bâle qui dominait la fin de rencontre (loupés de Kevin Carlos et d’Albian Ajeti) et qui pouvait s’assurer un doublé coupe-championnat sur une frappe bien placée à l’entrée de la surface de réparation de Marin Soticek (78e). Moussa Cissé corsait encore un peu le score en manquant pourtant complètement son centre (80e).

Cruel pour un FC Bienne qui se sera une nouvelle fois très bien battu, mais logique compte tenu du contenu de la rencontre. En remportant la 14e Coupe de Suisse de son histoire, la deuxième pour Fabio Celestini en tant que coach (2021 avec Lucerne), le FC Bâle fait un autre heureux : le Lausanne-Sport, lequel disputera les qualifications de la Conference League en juillet.