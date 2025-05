Bienne peut-il créer l'exploit face au FC Bâle?

Le FC Bienne a débuté ce mardi sa préparation pour la finale de Coupe. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Il n'y a jamais de blessés quand la Coupe arrive, tout le monde veut jouer», rigole Samir Chaibeddra au moment d'évoquer son FC Bienne à quelques jours de la finale de Coupe qui l'attend face au FC Bâle (dimanche, 14h). «Je sens le groupe excité et très enthousiaste. Comme avant les matches face à Lugano et Young Boys (ndlr: le quart et la demi-finale), il y a une belle envie de travailler cette semaine pour arriver à ce rendez-vous qui sera une super fête.»

Une déception digérée

Le club biennois aurait aussi voulu fêter sa promotion en Challenge League, l’objectif déclaré de la saison. Mais une fin de championnat en demi-teinte – deux défaites sur les cinq derniers matches – a ruiné ses espoirs. «Mais on a digéré», assure Samir Chaibeddra. «Heureusement, ou malheureusement, cela s'est joué deux matches avant la fin du championnat», analyse de son côté Freddy Mveng. «Nous avions les cartes en mains et nous perdons à domicile contre Bavois. On n'a juste pas fait le job, il n'y a pas de regrets à avoir.»

Troisième de Promotion League au final à quatre points de Rapperswil, Bienne devra ainsi encore attendre à minima une saison avant de retrouver le football professionnel. Reste donc ce match face au FC Bâle pour malgré tout conclure cet exercice 2024-2025 en beauté. «Il ne faut pas prendre ce rendez-vous comme un match de gala», lance le coach seelandais. «On est à 90, 120 minutes ou une séance de tirs au but de l'Europe. De ce fait, je ne veux pas qu'on pense qu'à la fête et qu'on se dise que c'est déjà beau ce qu'on a réussi à faire. On a un match à jouer et c'est ce que j'ai fait comprendre au groupe aujourd'hui.»

«Bâle a quelques failles»

Bienne peut-il le faire? «C'est clair qu'ils sont meilleurs que nous. Mais malgré leurs nombreuses victoires, on voit quelques failles, notamment sur le plan défensif. Si on arrive à bien défendre, on aura des possibilités en contre», estime Freddy Mveng, moins confiant qu’avant la demi-finale contre Young Boys, qu’il abordait avec plus d’optimisme. «Tout se jouera dans les têtes.»

«On veut aborder ce match comme n'importe quel autre, ajoute Samir Chaibeddra. Il n'y aura pas de mise au vert ou je ne sais quoi. On a chacun notre petite routine habituelle qu'on ne touchera pas. La seule chose qui changera, ce sera l'aspect émotionnel et psychologique de jouer devant 30'000 personnes. Je n'aurai pas besoin de faire un grand discours avant la rencontre. La motivation vient d'elle-même pour ce genre de rendez-vous.»