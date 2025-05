Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Helios Sessolo aura-t-il la chance de fouler enfin une pelouse de Super League, une question qui semblait inimaginable en 2013, lorsqu'il est entré onze minutes en jeu avec YB face à Servette? Ce fin technicien de 19 ans avait alors remplacé Raphaël Nuzzolo à la 79e et, en tapant dans la main de son aîné au moment de le suppléer, sans aucun doute pensait-il déjà à ses apparitions suivantes et à une carrière qui se lançait enfin. Le gamin avait du talent, en a toujours d'ailleurs, mais la réalité, cruelle, est que jamais il n'a pu enchaîner au plus haut niveau du football suisse. Douze ans plus tard, Helios Sessolo a 31 ans, a disputé 237 matches de Challenge League (47 buts, 39 passes décisives), mais n'a jamais pu avoir sa chance à nouveau à l'échelon du dessus, ne serait-ce qu'une minute. Comme s'il était condamné à rester là, juste en dessous de la lumière.

Il a pourtant remporté deux fois le titre de Challenge League, en 2016 avec le Lausanne-Sport et voilà quelques jours avec le FC Thoune. Les deux fois, Helios Sessolo était sur la photo, a soulevé la Coupe, s'est retrouvé trempé de champagne. Les deux fois, il a apporté sa contribution. Mais les deux fois, surtout, il était en fin de contrat. Et la porte s'est refermée cette semaine à Thoune, aussi brutalement il y a neuf ans à Lausanne qu'aujourd'hui dans l'Oberland. «J'ai été reçu lundi par les dirigeants, ils m'ont remercié et m'ont dit qu'ils ne me proposaient pas de continuer.»

Sa meilleure saison, à Schaffhouse en 2017

«C'est vrai, ça fait deux fois...», répond le Genevois, contacté par Blick cette semaine, en n'hésitant pas à tirer un parallèle entre les deux saisons. «Mais la différence, quand même, c'est qu'à 22 ans, je me disais que j'aurais une autre chance. A 31 ans, cette fois, je suis moins optimiste», reconnaît-il. Après le LS, il a rebondi au Mont, un club qui lui a ouvert les portes de Schaffhouse où sa saison 2017/18 aurait dû lui valoir, au moins, un coup de fil de plus haut (16 buts et 11 assists). Mais non. Coincé en Challenge League, à Kriens ensuite, puis à Thoune dès septembre 2023, d'abord pour la deuxième équipe, puis rapidement pour la première.

Tout lui réussissait à Schaffhouse. Photo: geisser

A la Stockhorn-Arena, il connaît son rôle et l'accepte, tout en challengeant les titulaires et en espérant jouer plus. La première saison est correcte, la deuxième beaucoup moins satisfaisante, avec un bilan frustrant: vingt entrées en jeu, pour 261 minutes au total, aucune titularisation, et un but qui vaut un point contre Stade-Lausanne-Ouchy. «J'aurais aimé jouer plus, bien sûr, et je pense que j'aurais pu avoir ma chance», regrette-t-il aujourd'hui. Mauro Lustrinelli fait confiance aux mêmes joueurs et difficile de lui donner tort objectivement, puisque voilà Thoune promu directement, une année après avoir échoué en barrages face à Grasshopper.

Thoune est promu! Photo: Pius Koller

Hélios Sessolo, qui prépare déjà son après-carrière, s'est vu proposer de rester dans un rôle à mi-chemin entre le scouting et le rôle d'entraîneur-assistant pour les M21, mais il estime avoir encore à offrir sur le terrain. «J'ai envie de jouer, je peux apporter encore beaucoup de choses», assure-t-il. Son état d'esprit a été loué à Thoune, ses entrées pleines de technique et de rage aussi, tant le Genevois possède une qualité rare pour un joueur offensif: il sait doser entre détermination et finesse, alternant volontiers de l'un à l'autre. Pas du genre à fuir les duels, loin de là, il sait également quand et comment glisser un bon ballon dans les zones décisives, ce qui en a toujours fait un joueur atypique et particulier.

«Je suis ouvert à tout»

Où se verrait-il rebondir, sachant qu'il ne s'attend pas à ce qu'un club de Super League appelle son agent dans les prochains jours? «Je suis ouvert à tout», répond-il. On lui suggère qu'Etoile Carouge et son entraîneur Adrian Ursea pourraient tirer le meilleur de son profil. Il sourit. «On verra bien ce que l'avenir réserve. J'aimerais rejoindre un projet sympa, ambitieux.» A l'étranger, pourquoi pas? Il a tenté le coup une fois, à Chypre, dans des conditions un peu bancales, mais pour exercer son métier, l'homme qui ne connaît que la Challenge League serait prêt à élargir son horizon.

Et qui sait ce que l'avenir réserve aux hommes qui ne lâchent rien? De belles histoires ont déjà été écrites pour des trentenaires au talent certain et à la mentalité exemplaire. Si elle devait se réaliser un jour, et si Helios Sessolo devait refouler une pelouse de Super League, ne serait-ce que pour onze minutes, cette histoire-là aussi mériterait d'être racontée.