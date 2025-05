Miroslav Stevanovic et Timo Cognat peuvent se féliciter: ils sont dans la Top-Team de la saison. Photo: keystone-sda.ch

La rédaction football de Blick

Trois Servettiens, deux Lausannois: l'équipe-type de la saison est presque à moitié romande!

La meilleure équipe de la saison 2024/2025

Marvin Keller (YB): La première grande décision signée Giorgio Contini. Le 16 janvier, le nouveau coach relègue David von Ballmoos sur le banc pour lancer le Zurichois né à Londres dans le grand bain. Pari osé. Pari gagné. Plus vif, plus explosif, Marvin Keller a sorti plusieurs prestations XXL et stabilisé toute la défense bernoise. Grâce à lui aussi, YB a signé une deuxième partie de saison solide.

Marvin Keller. a débuté la saison en tant que numéro 2 à YB et l'a terminée meilleur gardien de la ligue. Photo: Pius Koller

Jonas Adjetey (Bâle): Le Ghanéen est l'une des révélations de la saison. À 21 ans, Jonas Adjetey s’est imposé comme le pilier de la meilleure défense du championnat. Puissant, rapide, serein: physiquement, personne ne rivalise avec lui. Mais c’est surtout dans la lecture du jeu qu’il a fait un bond spectaculaire en deuxième partie de saison. Recruté presque par hasard, il pourrait bientôt rapporter des millions. Bâle a trouvé sa nouvelle pépite défensive.

Noë Dussenne (Lausanne): Le Belge est le vrai patron de la défense du Lausanne-Sport, avec une grande qualité: il ne subit jamais les événements. Son caractère est impressionnant et, dès qu’il connaît un coup de moins bien, il réagit immédiatement, que ce soit dans le même match ou lors de la partie suivante. Auteur de sept buts cette saison, le défenseur central de 33 ans est une valeur sûre de Super League, qui ne fait pas tout juste, mais sait réparer ses erreurs mieux que personne. Un leader, un vrai.

La défense servettienne a commencé à vaciller lorsque Steve Rouiller s'est blessé. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Steve Rouiller (Servette): Sa blessure a peut-être coûté le titre de champion de Suisse à Servette. Le Valaisan de 34 ans a manqué tout le sprint final et, sans lui, les Grenat ont coulé défensivement alors que la charnière qu’il formait avec Yoan Séverin était impénétrable. Il a tout de même pu montrer ses qualités lors des deux-tiers de la saison, se montrant comme toujours impressionnant dans les duels. Calme, mais déterminé, il a progressé à un point tel qu’il s’est retrouvé tout proche de l’équipe de Suisse, restant cependant sur la liste de piquet de Murat Yakin.

Dominik Schmid (Bâle): Le brassard a changé de bras cet hiver à Bâle, mais Dominik Schmid n’a jamais baissé les siens. Passé dans l’ombre de Xherdan Shaqiri, le latéral gauche a continué à incarner le sérieux et la constance. Pas de grands discours, mais des actes: toujours fiable, toujours juste, toujours là. Sur l’ensemble de la saison, ses mauvais matches se comptent sur les doigts d’une main. Quatre buts, six passes décisives, et une influence constante dans le jeu. Dominik Schmid a été l’un des joueurs les plus réguliers du championnat — et un pilier discret, mais fondamental, du FCB version champion.

Dominik Schmid, un vrai leader, même sans le brassard. Photo: Pius Koller

Miroslav Stevanovic (Servette): Il a 34 ans, il ne va plus aussi vite qu’avant, mais le génie bosnien a marqué 14 buts et délivré 10 passes décisives cette saison! Des chiffres impressionnants, qui en font encore aujourd’hui l’un des tout meilleurs joueurs de Super League. La saison à venir sera sa dernière et tout Genève adore «Mica», l’homme qui ne parle jamais en dehors du terrain, mais donne tout dessus et est d’une humilité remarquable.

Xherdan Shaqiri (Bâle): Il lui a manqué quatre points pour égaler le record historique de Stéphane Chapuisat (43 buts et assists, tout confondu). Mais Xherdan Shaqiri a quand même inscrit son nom dans les livres d'histoire. Avec 21 assists – un record absolu en Super League – et 18 buts, le capitaine du FC Bâle a tenu parole: ramener le trophée à la maison. Plus qu’un leader, une force tranquille, un stratège, un homme de promesses tenues. Sans contestation possible, le joueur de la saison.

Xherdan Shaqiri a réalisé une saison exceptionnelle. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Alvyn Sanches (Lausanne): Tout allait bien pour Alvyn Sanches, lequel marchait sur la Super League, enchaînait les bonnes performances à un rythme régulier (ce qui lui faisait défaut avant cette saison), semblait prêt pour un transfert dans un grand championnat et découvrait l’équipe nationale A. Hélas, c’est lors de son tout premier match avec la Nati, à Belfast, que son ligament s’est déchiré. Tous les plans immédiats sont repoussés. Il a tout de même été reçu le «Golden Player Award» de la SAFP, élu par ses pairs.

Timothé Cognat (Servette): Le cousin par alliance de Novak Djokovic est comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps: infatigable. Il court partout, il défend, il attaque et il épuise les milieux de terrain adverses. A 27 ans, Timothé Cognat serait désormais éligible pour l’équipe de Suisse, lui qui a passé plus de cinq ans à Genève, où il est arrivé en 2018. Il ne brille pas par les statistiques (2 buts, 7 assists quand même), mais par son activité.

Christian Fassnacht n'a besoin que de six mois pour faire partie de la Top-Team de la saison. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Christian Fassnacht (YB): À son retour de Norwich, Christian Fassnacht doit d’abord ronger son frein: non qualifié pour la Chamoions League, blessé en début de mandat de Giorgio Contini, il rate les deux premiers matches de la saison bernoise, deux tristes 0-0. Mais dès qu’il foule à nouveau la pelouse, l’ailier remet les pendules à l’heure. Onze buts en 18 matches, soit une moyenne de 0,61 par match – personne n’a fait mieux cette saison en Super League, pas même Xherdan Shaqiri (0,53). Un come-back express et réussi!

Philip Otele (Bâle): Certes, il n’a rejoint la Super League qu’à la trêve. Mais quelle demi-saison! En 18 matches, Philip Otele a inscrit 13 points (buts + assists) avec le FC Bâle. Dans toute la ligue, seul Xherdan Shaqiri a fait mieux après la pause. À 26 ans, l’ailier nigérian a été la meilleure pioche hivernale de Daniel Stucki, qui a trouvé en lui la pièce manquante du puzzle rhénan. Pas étonnant que David Degen ait déjà annoncé vouloir lever l’option d’achat auprès d’Abu Dhabi. L’objectif est clair: le revendre bien plus cher, très vite. Le flair, c’est aussi ça, un art du timing.

La Top-Team de la saison 2024/2025 en Super League. Photo: Dunja Moustopoulos