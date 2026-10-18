Massimo Comisetti a vécu «une expérience incroyable» face à Lugano

«Fils de», Massimo Comisetti affrontait dimanche Lugano au 2e tour de la Coupe de Suisse. Une rencontre de haut niveau pour celui qui a rendu fier son père, Alexandre.

Thomas Freiburghaus Journaliste

De loin, la vision brouillée par la pluie, la ressemblance ne saute pas aux yeux. Et pourtant, le No 6 du Pully Football porte bien le nom «Comisetti». Lorsque l’on s’approche de lui, après l’honorable défaite de son équipe au 2e tour de la Coupe de Suisse face à Lugano, plus aucun doute n’est permis. Dans le nez, les yeux, le ton de la voix: c’est sûr, Massimo est le fils d’Alexandre Comisetti, ancien international aux 30 sélections avec la Nati.

Pas une première contre une Super League

Le jeune joueur de 26 ans sort tout juste de l’un des plus grands matches que lui offrira sa carrière de footballeur amateur. «C’était une expérience incroyable. Sur les 90 minutes, on est loin d’être ridicules. Il faut être fier de notre performance, content d’avoir pu vivre ça. Engranger les souvenirs», déclare Massimo Comisetti sur le synthétique, les yeux qui brillent, tout sourire.

Affronter une équipe évoluant en Super League, cela lui était déjà arrivé une fois, en 2021 contre le Lausanne-Sport, avec Echichens, là aussi en Coupe de Suisse. «En tant que footballeur amateur, on ne vit de loin pas ça tous les week-ends. Là, jouer contre Lugano, une des meilleures équipes de Suisse, c’est incroyable», continue-t-il.

Une fierté partagée

Son père, Alexandre, lui, en a joué quelques-uns, des matches de Coupe (de Suisse, de France, d’Europe). Présent en famille dans les gradins du centre sportif de Rochettaz, dimanche, il se disait «fier» de son fils. «On est tous très heureux pour lui. Pouvoir se confronter à Lugano, se rendre compte du haut niveau, c’est une chance, une belle récompense. Ça les sort de leur quotidien. Qu’ils en profitent, il y aura dans tous les cas une saveur agréable, quel que soit le résultat», sourit l’ancien joueur de Grasshopper, Lausanne, Servette ou Auxerre.

Fort de sa grande expérience, a-t-il distillé des conseils à son fils avant cette rencontre de haut niveau? «Non, il n’y a pas vraiment eu de conseils. Le message, c’est juste ‘Amuse-toi, prends du plaisir'», répond-il, comme un papa lambda. Tout de même, les deux hommes ont regardé «assez régulièrement» le FC Lugano cette saison. En prévision du 2e tour? «Pas plus que ça, juste parce qu’ils sont intéressants, c’est certainement la meilleure équipe de Super League», explique Alexandre Comisetti. Massimo, le fils, avoue s’être demandé comment son Pully Football allait pouvoir garder le ballon face à une telle équipe.

Au final – et sans avoir souffert d’être le «fils de» – le milieu de terrain pulliéran et toute l’équipe ont fait honneur à leurs couleurs en délivrant un match qualifié de «courageux» par le père. «Je pense qu’il est fier de voir certains matches comme celui-là», disait le fils à propos du papa après la rencontre. Sans oublier de mentionner que ce dernier est présent «aussi quand il fait encore plus froid et moche (rires)», raconte-t-il, ses cheveux bouclés mouillés par la pluie.