Lausanne n’a même pas eu le temps d’avoir peur à Winkeln

Le Lausanne-Sport s’est tranquillement qualifié ce dimanche à Winkeln, s’imposant 7-0 en Coupe de Suisse face au pensionnaire saint-gallois de 2e ligue. Le troisième succès de la saison n'a été qu'une formalité, dans une ambiance de fête. Enzo Molebe s’est particulièrement illustré.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jour de fête au Stadion Gründenmoos! Le FC Winkeln disputait ce dimanche un deuxième tour de Coupe de Suisse pour la toute première fois de son histoire et le sort lui avait réservé la visite du Lausanne-Sport, ce que le club local a vécu comme un immense honneur.

Un accueil très chaleureux

Le club vaudois, lui, n’était pas forcément heureux de revenir dans le coin, une semaine après avoir perdu face à Saint-Gall (1-0) à quelques mètres de là, mais l’accueil très chaleureux reçu par la délégation lausannoise dès son arrivée au stade est venu compenser le très long voyage. Les 110 fans vaudois ayant fait le déplacement ont eux aussi apprécié le déplacement et effectueront sans doute le voyage retour de meilleure humeur que le week-end dernier.

Les dirigeants et tous les membres du FC Winkeln, un club situé au coeur d'une région friande de football et qui sait en apprécier les beautés et la culture, avaient vraiment envie de vivre une journée inoubliable et ils avaient même préparé.. un tifo sous forme de feuille de papier à brandir pour chaque spectateur de la tribune principale. L’idée était excellente, la motivation très présente, mais le rendu assez aléatoire, pour rester mesuré. Les feuilles ont d’ailleurs surtout très vite servi d’avion à papier qui ont fait ressembler le Stadion Gründenmoos à l’aéroport de Kloten pendant tout le début du match.

Bref, une ambiance extrêmement bon enfant et fort sympathique de Coupe de Suisse sur un terrain que le club de fussball local partage avec celui de football américain et, une fois par année, avec les chevaux du concours hippique.

Une ambiance typique de Coupe

Le Lausanne-Sport, transition facile, a facilement évité l’obstacle ce dimanche, en marquant dès la 5e minute par Enzo Molebe. Winkeln a eu l’immense mérite de ne rien lâcher, essayant d’attaquer quand il le pouvait sous les applaudissements d’un public de toute façon déjà conquis avant le coup d’envoi.

Chaque interception ou dégagement en touche était vigoureusement célébré et lorsque Winkeln a obtenu un coup-franc moyennement dangereux, puis un corner, les 1500 spectateurs ont fait ressembler l’événement à un but, ou pas loin. Le fait que leur équipe préférée arrive à la pause avec seulement un but de retard a également été chaleureusement applaudi.

Omar Janneh marque

Lausanne, jamais en danger, a doublé la mise à la 49e par Levy Nene, puis a marqué le 3-0 grâce à Enzo Molebe (55e), de loin l’attaquant le plus dangereux sur le terrain ce dimanche. Omar Janneh a lui inscrit le 4-0 (69e), une bonne nouvelle pour sa confiance en panne, avant un triplé de Seydou Traoré (72, 75e, 87e), tout juste entré en jeu. 7-0, score final.

Alexis Blin, un tempérament de patron

De l’autre côté du terrain, Thomas Castella a pu fêter un blanchissage pour sa deuxième titularisation de la saison en match officiel après celle du premier tour face à Kosova Neuchâtel. L'ampleur du score a également permis à Luka Elsner de faire entrer Eduardo Iezzi (18 ans) à la 78e.

Autre motif de réjouissance, la personnalité et le caractère montrés par Alexis Blin à mi-terrain. Même si la modestie de l’opposition oblige à pondérer le jugement, le Français semble bien arrivé à Lausanne et opérationnel, tout en affichant un vrai tempérament de patron. Tant mieux pour les Vaudois, car ils auront besoin de lui dans les semaines à venir et ce dès dimanche prochain à Sion en championnat.

Trois victoires cette saison, c'est tout

L’urgence comptable est en effet déjà bien réelle: le LS a besoin de points pour quitter la dernière place et cette parenthèse en Coupe ne peut pas faire occulter cette réalité: la victoire de ce dimanche n'est que la troisième de la saison pour le LS après celle du premier tour face à Kosova Neuchâtel et le seul succès en championnat à Bâle.