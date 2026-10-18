Pully a bien mérité le respect de Mattia Croci-Torti

Loin de démériter, Pully s'est finalement incliné 4-0 face à Lugano au deuxième tour de la Coupe de Suisse. Une défaite très honorable, qui a valu aux Pulliérans les compliments du coach du leader de Super League, Mattia Croci-Torti.

Thomas Freiburghaus Journaliste

«Pully a de bonnes idées, un bon coach, de bons joueurs. Il faut toujours avoir du respect pour ces équipes.» L’éloge est signé Mattia Croci-Torti, entraîneur du FC Lugano, après la victoire 4-0 de son équipe sur le synthétique du Pully Football, au deuxième tour de la Coupe de Suisse.

Entraîneur du leader incontesté de Super League, le Tessinois à casquette a dit le plus grand bien de son adversaire évoluant en 2e ligue inter (cinquième division). «J’ai entraîné à ces niveaux, je sais ce que c’est d’essayer de faire passer ses idées à l’entraînement, le soir. Il faut toujours avoir du respect pour le collègue. Moi, j’ai eu la chance, dans ma carrière, d’arriver à Lugano, d’avoir de la lumière. Il faut remercier tous les coachs des catégories régionales, qui donnent leur cœur, leur vie», déclare Mattia Croci-Torti.

Jordi Peracaula admiratif

Un grand respect obtenu et mérité pour ces Pulliérans qui n’ont perdu «que» 4-0 face à la meilleure équipe du pays. «On avait de la pression avant le match, la crainte d’être à la hauteur», commence Jordi Peracaula, entraîneur de Pully. Son équipe l’a été, largement, proposant de belles choses dans le jeu, du coup d’envoi au coup de sifflet final.

«Je suis extrêmement fier de mes joueurs, de la performance d’équipe, du plan de jeu respecté. On a su se créer des occasions. Il a juste manqué ce petit but…», continue l’Espagnol, qui n’a pas voulu renier sa culture de jeu face au 1er de Super League. «Nous, habituellement, on veut le ballon, la possession, prendre des initiatives. Et là, ce n’était pas possible (rires). Donc on était dans un dispositif plutôt bas, mais notre culture de jeu s’est vue contre un grand Lugano», explique Jordi Peracaula avec fierté, lui qui possède «deux diplômes à la Barça Coach Academy».

Admirateur de son homologue luganais, il a également été touché par la classe de Mattia Croci-Torti avant la rencontre. «Il était super sympa. On a échangé sur le foot. Il m’a complimenté sur les matches qu’il a vus de notre équipe. Il était très pro, bien qu’on soit une équipe de 2 inter. Il connaissait les noms de tous les joueurs, savait comment on jouait. Il a montré énormément de respect envers mon travail.»

Les souvenirs de Bâle 2019

De quoi magnifier encore cette rencontre historique pour le Pully Football, qui n’avait jamais franchi le premier tour de la Coupe de Suisse. Un nouveau beau souvenir de débloqué dans cette compétition, après le 1er tour face au FC Bâle, en 2019. Hugo D’Aquino faisait partie des trois joueurs de l’effectif déjà présents à l’époque. Bière à la main après avoir été interviewé par la RTS, l’attaquant entré en cours de match se souvient: «C’était un grand moment contre Bâle. Déjà, il y avait 1500 Bâlois, donc l’ambiance était un cran supérieure. Et il y avait 1-1 à la mi-temps, on était comme des fous dans le vestiaire.»

Face aux Tessinois dimanche, ce joueur amateur a connu un deuxième frisson que seule la Coupe de Suisse peut offrir. «C’est une expérience incroyable. En plus, contre Lugano, meilleure équipe de Suisse. Dommage qu’on ait pas pu marquer ce goal devant notre public pour clôturer cette fête déjà magnifique», continue Hugo D’Aquino. But de l’honneur ou pas, les joueurs de Pully ont été bien célébrés après la rencontre par un public venu nombreux (1169 spectateurs) malgré la pluie. La bière de fin de match, «nécessaire», apaisera la petite douleur d’être resté muet.