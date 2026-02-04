A Neuchâtel, Yverdon lance un printemps plein d’espoirs

Vingt-cinq ans après sa dernière finale, Yverdon Sport s’offre le droit d’y croire. Bousculés à Neuchâtel (1-2), les Vaudois ont arraché leur qualification pour les demi-finales de Coupe.

Bastien Feller Journaliste Blick

25 ans après, Yverdon Sport va-t-il rejouer une finale de Coupe de Suisse? Les Yverdonnois se sont donné ce mardi soir à Neuchâtel le droit de continuer d'y croire (1-2). «Je suis très fier, très heureux. On avait vécu cela il y a quelques années, quand on avait reçu Saint-Gall à la maison (ndlr: défaite 0-2 en 2022). C'était une magnifique expérience. En tant que footballeur, ce sont des matches comme ça qu'on veut jouer. Et une demi-finale, ce n'est pas tous les jours», réagit Anthony Sauthier quelques minutes après la victoire.

Depuis le match contre Stade Payerne, je répète au groupe que ça peut aller très vite en Coupe. Je crois qu'il faut remporter cinq ou six matches pour soulever le trophée», ajoute le Genevois. Après avoir remporté le premier tour 1-3, Adrian Ursea et ses joueurs se sont défaits de Servette (0-1), puis du Lausanne-Sport (2-1 après prolongations). De quoi légitimement se laisser le droit de rêver de se rendre au Wankdorf en mai.

Terrain de foot ou ring de boxe?

La route vers les demi-finales n'a cependant pas été de tout repos pour les Yverdonnois, qui ont été plus que bousculés par les Xamaxiens. «Il y a eu énormément de duels. J'ai saigné au début du match. On doit être quatre à avoir pris de gros coups. Il y avait du sang de partout. Je n'avais pas l'impression d'être dans un match de foot. C'était très engagé», s'étonnait Elias Pasche, auteur du but égalisateur si controversé. «Je pense que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, pour eux comme pour nous.»

Varol Tasar a tout de même pu inscrire le but de la qualification, de très belle manière, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Sa deuxième apparition de la saison, lui qui revient d'une deuxième déchirure du ligament croisé. «Après cette réussite, mon expérience m'a permis de penser que peut-être qu'inconsciemment on allait reculer et cela s'est passé», reprend Anthony Sauthier, fier du visage montré par ses coéquipiers durant le temps fort xamaxien. «On a su faire le dos rond. J'ai vu des gars se battre sur chaque ballon. Simon Enzler, qui est habituellement remplaçant, a fait un arrêt à la fin qui nous sauve. J'ai vu dans leur regard qu'ils avaient envie de cette qualification et franchement chapeau à tout le monde.»

«Le printemps sera très intéressant»

Place maintenant à l'attente pour YS. Qui affronteront Adrian Ursea et ses joueurs? Grasshopper a éliminé Sion au terme d'un match riche en rebondissements et décidé en prolongations (4-3). Ce mercredi, le Stade Lausanne-Ouchy affronte Lucerne, et Bâle se rend à Saint-Gall. «On va profiter de cette qualification et on verra qui on va tirer. Je me réjouis de jouer cette demi-finale», souffle Anthony Sauthier, qui pourrait ainsi vivre un printemps historique sur le plan collectif.

«Le printemps sera très intéressant, c'est clair. Je suis désolé, des gens disent que la saison est terminée, mais pas pour moi. Certains disaient que la saison était terminée quand on avait douze points d'avance sur Winterthour l'année passée et malheureusement on est descendus à la fin. Ça va très vite dans le foot.»