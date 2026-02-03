Lausanne-Sport recrute un jeune talent de Manchester United

Sékou Koné, milieu défensif malien de 20 ans, est prêté à Lausanne-Sport par Manchester United jusqu’à la fin de la saison. Révélé en 2023, il espère retrouver sa meilleure forme après une grosse blessure.

Le FC Lausanne-Sport a annoncé l’arrivée du jeune milieu défensif malien Sékou Koné, prêté par Manchester United jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. A seulement 20 ans, le joueur rejoint le club vaudois avec un parcours déjà remarqué sur la scène internationale.

Originaire de Bamako, Koné a été formé au Guidars FC, tout comme son compatriote Gaoussou Diakité. Il s’est fait connaître en 2023 lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17, où il a aidé le Mali à terminer quatrième. Quelques mois plus tard, il a confirmé son talent lors de la Coupe du Monde U17, en contribuant à la troisième place de son pays grâce à une victoire 3-0 contre l’Argentine en petite finale.

Grosse blessure en début de saison

Ces performances ont attiré l’attention de Manchester United, qui l’a recruté pour évoluer en Europe. En Angleterre, Koné a principalement joué avec l’équipe M21 en Premier League 2, où il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Une fracture de l’orbite survenue en début de saison l’a toutefois tenu éloigné des terrains, avant un retour en novembre 2025 qui lui a permis de retrouver sa place de titulaire.

En janvier 2026, Sékou Koné a rejoint Lausanne pour s’entraîner avec la première équipe. Selon le club, ses qualités techniques, son endurance et sa capacité à récupérer le ballon ont rapidement convaincu le staff, qui a décidé de l’engager en prêt. Cette opération offre au jeune joueur l’occasion de gagner du temps de jeu dans un championnat compétitif tout en renforçant le milieu de terrain lausannois.