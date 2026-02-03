Yverdon Sport renverse Xamax et verra les demies

A la Maladière, Yverdon Sport a renversé Neuchâtel Xamax et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse (1-2). Une décision arbitrale risque de faire parler.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le coup de poker de Jean-François Collet allait-il porter ses fruits? Quatre jours après avoir envoyé ses M19 à Bellinzone disputer la 20e journée de Challenge League, Xamax recevait Yverdon Sport à la Maladière pour disputer son quart de finale de Coupe de Suisse.

Xamax partait le mieux dans la rencontre, posant d'emblée le pied sur le ballon. Et sur leur première opportunité, les Xamaxiens ouvraient la marque. Après une récupération haute, Mohamed Tijani repoussait dans l'axe et dans les pieds de Fabio Saiz un centre venu de la gauche. Le milieu neuchâtelois ne se posait pas de question et tentait sa chance. Sa tentative était mal repoussée par Simon Enzler, titularisé dans le but à la place de Kevin Martin, sur Shkelqim Demhasaj qui ouvrait la marque après ce festival d'erreurs (12e).

La VAR brille par son absence

L'avantage des locaux ne tenait que quatorze minute, jusqu'à l'égalisation signée Elias Pasche, magnifiquement servi par Robin Golliard, lui qui est habitué à se montrer décisif face à Neuchâtel Xamax. Un but marqué par une controverse arbitrale puisque l'attaquant genevois d'YS semble avoir contrôlé le ballon du bras, avant de tirer entre les jambes d'Edin Omeragic d'un angle fermé. Une situation gênante à ce niveau de la compétition, d'autant plus que la Maladière et Neuchâtel Xamax ont connu les débuts de la VAR en 2019-2020 et que l'enceinte est ainsi adaptée à l'utilisation de l'aide à l'arbitrage.

Les protestations neuchâteloises ne changeaient rien, et la partie, très disputée, reprenait sans qu'aucune des deux équipes ne se montre dangereuse jusqu'à la pause. Le début de deuxième période repartait sur un petit rythme. Le spectacle avait ainsi plutôt lieu dans les tribunes, où chaque groupe de supporters illuminait le stade de ses couleurs grâce à des engins pyrotechniques.

Bijou de Varol Tasar

Anthony Braizat côté xamaxien, tout comme Adrian Ursea pour Yverdon, opérait à plusieurs changements pour tenter de forcer la décision. Antonio Marchesano entrait ainsi en jeu peu avant le dernier quart d'heure et se procurait rapidement la plus grosse occasion de la deuxième mi-temps. Mais le numéro dix d'YS, bien servi par Varol Tasar en bonne position, manquait complètement sa frappe (73e).

Les 4237 spectateurs de la Maladière se disaient ensuite probablement que leur soirée allait se prolonger à la Maladière, tant le débat restait serré à la Maladière. C'était toutefois sans compter sur un geste de grande classe de Varol Tasar, qui ne laissait aucune chance à Edin Omeragic d'une belle frappe sous le barre (80e).

Dos au mur, Xamax poussait pour tenter d'arracher les prolongations. Et sur un long ballon, Mohamed Tijani lui offrait une occasion en or finalement manquée par Shkelqim Demhasaj (87e). Xamax poussait, mais ne parvenait plus à tromper Simon Enzler. Yverdon se qualifiait ainsi pour la troisième demi-finale de son histoire après 2001 et 2022.