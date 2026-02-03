Elias Pasche, à nouveau bourreau de Neuchâtel Xamax?

Toujours décisif face à Xamax cette saison, Elias Pasche s’avance comme l’un des atouts d’Yverdon. Le Genevois espère encore faire la différence mardi en quarts de finale de Coupe de Suisse.

Bastien Feller Journaliste Blick

Il y a des choses qu'on ne peut éviter dans la vie. Pour Elias Pasche, l'une d'elles est de se montrer décisif face à Neuchâtel Xamax. En trois rencontres cette saison, l'ancien du Stade Nyonnais a délivré trois passes décisives et inscrit un but. «J’ai souvent été décisif contre eux, c'est vrai, réagit le Genevois, amusé. Mais je ne me suis jamais posé la question. J’essaie de donner le maximum à chaque match. Bizarrement, ça me réussit bien contre eux et j’espère que ça va continuer ce mardi.»

C'est tout le mal que lui souhaitent les supporters d'YS, qui se rendront ce mardi à Neuchâtel pour le quart de finale de Coupe de Suisse. Une rencontre qu'Adrian Ursea et ses joueurs aborderont forcément avec le statut de favori, tant à la vue du classement de Challenge League (troisième contre cinquième), que par le parcours des Vaudois qui ont notamment éliminé Servette (1-0) et Lausanne (2-1). Sans parler encore du génie tactique à la tête de la formation du Municipal.

Xamax avantagé par son coup de poker de vendredi?

«On sait que la Coupe, c’est totalement autre chose que le championnat. Il n’y a pas vraiment de favori sur un match. Si on se base sur le championnat, on est devant au classement, mais sur un match comme celui-ci, ça ne veut rien dire», tempère Elias Pasche.

Pour tenter d'équilibrer un peu les débats, ou du moins pour donner toutes les chances à son équipe de l'emporter, Jean-François Collet, président de Xamax, a donné un jour de congé à sa Une vendredi. Ce sont donc les M19 qui se sont rendu à Bellinzone, d'où ils sont repartis avec cinq buts dans les valises (5-0). «Comme tout le monde, on a eu l’information. Mais je sais comment ça fonctionne dans les clubs. Ce n’est pas le choix des joueurs. Critiquer Xamax là-dessus n’a pas de sens, ça vient toujours d’en haut. J'ai connu un cas similaire avec Nyon l'année dernière. En tant que joueur, on doit accepter et faire ce que le club nous dit», réagit le joueur d'YS à la polémique.

«On est très excités»

Selon lui, cet épisode ne sera pas décisif quant à l'issue du quart de finale de Coupe. «Ils auront peut-être un peu moins de fatigue, vu qu’ils n’auront pas joué pendant douze jours. Mais honnêtement, ça ne veut rien dire. On a eu quatre jours pour récupérer. Je pense qu’on est capables d’être aussi frais physiquement qu’eux, même avec un match de plus.»

L'enjeu de la rencontre, une place en demi-finale, devrait d'ailleurs être suffisant pour aller puiser au fond de ses réserves s'il le faut. «Ce n’est pas tous les jours qu’on joue un quart de finale. On est contents, très excités, et on a hâte d’être au début de la rencontre», affirme Elias Pasche, prêt à faire revivre un dernier carré au peuple yverdonnois après celui perdu face à Saint-Gall en 2022 (0-2). Et pourquoi pas plus? «On sait que cette année, on a fait de bons matches contre deux équipes de Super League. Donc on sait que si on arrive à passer Neuchâtel, et qu'on retombe contre une autre équipe de Super League, ce sera jouable.»