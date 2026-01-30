Xamax va envoyer ses M19 affronter Bellinzone ce vendredi soir au Tessin, afin de reposer sa première équipe pour le quart de finale de Coupe face à Yverdon. Une décision qui rend furieux le président de Carouge, à la lutte pour le maintien en Challenge League.

Blick Sport

Neuchâtel Xamax se présentera ce vendredi soir à Bellinzone avec son équipe M19, au lieu de sa formation professionnelle, et cette décision n'est de loin pas passée inaperçue ailleurs en Challenge League.

Le club neuchâtelois n'a plus rien à jouer cette saison, étant loin des deux premières places et à très bonne distance de la dernière. Alors, sa direction a décidé de «sacrifier» ce match au Tessin, voulant éviter à ses meilleurs joueurs un long déplacement et nonante minutes d'efforts, alors que se profile le quart de finale de Coupe de Suisse, mardi contre Yverdon Sport. Un match qui, lui, a beaucoup d'enjeu.

Le problème: en agissant ainsi, Xamax risque fort de laisser les trois points à Bellinzone, dernier du championnat. Et cela irrite fortement du côté de Carouge, avant-dernier. Les Stelliens comptent quatre points d'avance sur les Tessinois.

«Un précédent catastrophique»

Le président carougeois Olivier Doglia s’est ainsi énervé dans les colonnes de Proxifoot, média spécialisé dans le football genevois: «Nous sommes très surpris par cette décision, qui constitue un précédent catastrophique pour l’équité sportive. La qualification de Neuchâtel Xamax en Coupe de Suisse est évidemment un bel exploit, mais jouer vendredi puis mardi n’a rien d’extraordinaire : les joueurs disposent largement du temps nécessaire pour récupérer», a-t-il ainsi fulminé, soulignant que la FIFA demande 72 heures de décalage entre deux matches. Les clubs engagés en Europa et Conference League le savent bien, eux qui jouent le jeudi à 21h et le dimanche à 16h30.

«Accepter qu’un club fasse l’impasse sur un match sous prétexte qu’il préfère préserver ses forces pour une autre compétition ouvre la porte à de dangereuses dérives. Yverdon, leur adversaire en Coupe, ne va pas aligner son équipe M21 pour arranger son calendrier. Il revient désormais à la SFL d’assumer sa responsabilité: soit elle protège l’intégrité de son championnat, comme cela se fait dans d’autre championnats Européens, soit elle accepte que l’éthique sportive la plus élémentaire puisse être piétinée», continue Olivier Doglia, très fâché.

Xamax assume complètement la décision

«C’est une décision que j’ai prise et je l’assume», affirme le président xamaxien Jean-François Collet dans les colonnes d'Arcinfo.

«Nous aurions pu choisir de laisser certains joueurs de la première équipe au repos et d’en envoyer d’autres à Bellinzone. Par exemple, ceux qui ont bénéficié de moins de temps de jeu jusqu’à présent. Mais je ne voulais pas faire de distinction entre titulaires et remplaçants. Nous voulons un groupe uni. Et aussi donner un signal fort que le match contre Yverdon n’est pas un match comme les autres», ajoute le président, toujours dans le quotidien neuchâtelois.

Cité par le même journal, son entraîneur Anthony Braizat a accepté la décision. «Une rencontre au Tessin avec au minimum neuf heures de car en une journée, c’est éreintant. Sans oublier le risque de blessures, les problèmes d’adaptation à un terrain naturel ou la crainte d’expulsions, face à un adversaire particulièrement teigneux», a-t-il argumenté.