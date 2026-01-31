Le Gruérien Théo Golliard a inscrit le but de la victoire pour Winterthour face à Lausanne (2-1). Il a ainsi répondu à son frère, Robin, bourreau du LS avec Yverdon en Coupe de Suisse.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le nom de famille «Golliard» risque bien de hanter durant quelques semaines les travées de la Tuilière. Robin, l'aîné (26 ans), a inscrit le 2-1 avec Yverdon début décembre, lors du huitième de finale 100% vaudois qui a éliminé le LS. 59 jours plus tard, c'est Théo (23 ans) qui a marqué ce même 2-1, face au même adversaire, pour permettre à «son» Winterthour d'empocher les trois points face aux Lausannois.

Le grand frère avait-il écrit au petit avant la rencontre, histoire de le mettre au fond? «Non non, mais on discute tout le temps avant et après les matches», répond le buteur du jour. D'ailleurs, il va sans dire que les frères Golliard se sont appelés dès que Théo a terminé le tour des médias et des supporters à la Schützenwiese. Sans doute pour débriefer de leur but respectif face aux Vaudois. «Mes parents viennent de me dire que notre famille n'avait plus le droit d'aller à Lausanne», rigole-t-il.

Pour le but vainqueur

Le plus jeune a d'ailleurs profité d'un travail très intelligent de son coéquiper Stéphane Cueni. Hors-jeu, le Cap-Verdien n'a pas joué la balle et Théo Golliard en a profité pour marquer son quatrième but sous les couleurs de Winterthour. «Je suis content de ma performance, mais ce sont les points qui est le plus important, et pas qui marque ou qui fait une passe décisive», tempère le Fribourgeois. Ce samedi face à Lausanne, c'était pourtant lui le héros zurichois, qui a offert trois points précieux à son équipe dans la course au maintien.

La progression du Gruérien continue son chemin dans la bonne direction du côté de la Suisse orientale. À nouveau titulaire après une légère blessure, il a trouvé le chemin des filets. Et encore face à un club romand.

Bourreau des Romands

Car Théo Golliard aime apparemment bien que ses victimes parlent la langue de Molière. Début novembre, il avait inscrit deux buts lors de la belle victoire face à Servette (4-2). «C'est vrai que ça fonctionne bien contre eux cette saison. Après, je me donne autant à fond pour un adversaire alémanique», promet le bourreau des Romands.

Enfant de la Gruyère, il détaille que, plus jeune, le club qui le faisait rêver en Super League était Young Boys. «Les meilleurs du canton vont au Team AFF, puis à YB. On a donc tous cet objectif», rappelle le No 8 de Winterthour.

Cela ne l'empêche pas d'apprécier jouer contre les clubs qui ont leur quartier du côté ouest de la Sarine. «C'est sympa d'entendre des gens qui parlent la même langue que toi sur le terrain, sourit-il. Surtout que je retrouve des gars avec qui j'ai joué ou que j'ai affronté plus jeune.» Du côté du Lausanne-Sport, il y avait par exemple Karim Sow.

Nul doute que le défenseur a noté dans un coin de sa tête la date du 4 avril, jour du prochain affrontement entre les Vaudois et Winterthour. Et cette fois, il va tout tenter pour que le nom «Golliard» n'apparaisse pas sur la feuille de match. Quant à Théo, après avoir avoué être «désolé pour Lausanne», il espère surtout marquer contre un club hors de la Romandie, et ce dès la semaine prochaine. Ça tombe bien, la transition peut se faire en douceur puisque Winti accueille une équipe latine, Lugano.