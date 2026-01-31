Le FC Sion arrache un point à Genève à la 94e

Servette pensait réaliser une très belle opération en obtenant trois points face à Sion (3-3). C'était sans compter sur le Genevois Winsley Boteli qui surgissait pour offrir le nul aux Valaisans à la 94e.

Au terme d'un match riche en rebondissements et plaisant à suivre, le Servette FC est parvenu à porter son invincibilité face au FC Sion à onze matches. Mais les Grenat n'ont pas pris les trois points, la faute à l'un des Genevois du FC Sion, Winsley Boteli, qui permettait aux Sédunois de rentrer en Valais avec un point mérité à la 90e+4.

Départ canon du FC Sion

Le match partait très fort au Stade de Genève, avec l'ouverture du score des Valaisans dès la quatrième minute. Baltazar Costa, Donat Rrudhani et Numa Lavanchy combinaient bien côté droit, ce dernier centrait fort devant le but et Steve Rouiller trompait son propre gardien. Le scénario parfait pour les Valaisans, qui donnaient tout de suite le ton.

Sauf que la suite de la première période n'allait que dans un sens: vers celui du but d'Anthony Racioppi. Le portier genevois du FC Sion repoussait dans un premier temps les essais servettiens, avant de craquer une première fois sur une frappe bien placée de Miroslav Stevanovic (25e). Sur l'action, Donat Rrudhani ne sentait pas l'arrivée de Jérémy Guillemenot dans son dos à 40 mètres de son but. Timothé Cognat récupérait, décalait Lilian Njoh, qui centrait parfaitement en retrait pour le Bosnien.

Avantage mérité pour le SFC

1-1, et le SFC inscrivait le deuxième quelques minutes plus tard (35e). Cette fois-ci par Jérémy Guillemenot, qui profitait d'un mauvais renvoi de Kreshnik Hajrizi à la suite d'un bon centre de Houboulang Mendes, lequel vivait sa première titularisation pour le club grenat. Servette renversait la rencontre et rejoignait les vestiaires avec un avantage mérité (huit tirs à zéro!).

De son côté, le FC Sion, qui pouvait s'estimer heureux de toujours être à onze après que Numa Lavanchy a failli prendre deux cartons jaunes, se devait de réagir au retour du thé. Et Didier Tholot décidait d'effectuer deux changements. Théo Berdayes et Noé Sow, partis s'échauffer en milieu de première période, prenaient les places de Benjamin Kololli et de Donat Rrudhani. De quoi faire basculer la formation valaisanne dans une défense à trois, comme celle de Jocelyn Gourvennec en face.

Ablie Jallow fait exploser le Stade de Genève

Plus haut sur le terrain, Sion démarrait mieux la seconde mi-temps. Les Valaisans multipliaient les centres et, à la 57e, celui de Jan Kronig, dévié derrière lui par Steve Rouiller, tombait sur le pied droit de Numa Lavanchy, qui ne laissait aucune chance à Joël Mall. La partie entrait ensuite dans un quart d'heure durant lequel aucune des deux équipes n'osait trop se livrer.

Théo Berdayes, à la 72e, manquait de surprendre le SFC de la tête après un bon centre de Nias Hefti. La scène se répétait deux minutes plus tard. C'était cette fois-ci Ilyas Chouaref qui centrait, et Joël Mall qui repoussait du bout des doigts la tête de Théo Berdayes. Sion se procurait une troisième grosse occasion par l'intermédiaire de Rilind Nivokazi qui, seul au 16 mètres, butait sur le portier servettien (77e).

L'on se disait alors que les Sédunois pouvaient passer l'épaule. Sauf que c'était Ablie Jallow, entré à l'heure de jeu, qui profitait d'un centre de Bradley Mazikou pour donner l'avantage au SFC (87e). Puis le match basculait dans la folie avec l'égalisation de Winsley Boteli, l'un des Genevois du FC Sion, bien servi par Numa Lavanchy, encore lui (90e+4). Score final 3-3 dans ce derby du Rhône.